BASF verschärft Sparkurs - Neues Programm kostet weitere Stellen

(Ergänzt ausgefallenen ⁠Teil im Zitat von Julia Raquet im dritten Absatz)

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF verschärft den Sparkurs und streicht im Zuge eines weiteren großen Umbauprogramms weitere Stellen. Bis 2029 sollen die zahlungswirksamen Fixkosten im Kerngeschäft um bis zu 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 sinken, teilte ‌das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Vorstandschef Markus Kamieth machte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" klar, dass dies mit einem weiteren Personalabbau einhergehe. "Es ist eines der größten Optimierungsprogramme ⁠für die ⁠BASF, ein neues Betriebssystem für den Konzern", sagte der Manager dem Blatt. "Es wird zu einem neuen Kerngeschäft mit weniger Personal führen."

Wie viele Arbeitsplätze genau wegfallen, ließ Kamieth offen. Er kündigte jedoch Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern an. Am Stammsitz in Ludwigshafen sind seit Anfang 2024 bereits rund 2800 Stellen weggefallen. Das neue Programm mit dem Namen "CoreShift" zielt auf die vier ‌Kernsparten Chemicals, Materials, Industrial Solutions und Nutrition & Care ab, ‌die zusammen auf einen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro kommen. Dem "Handelsblatt" zufolge sollen die Kosten um eine Milliardensumme sinken. Personalkosten sollen einen großen Teil der Einsparungen ausmachen.

Kamieth betonte im "Handelsblatt", der Schritt sei ⁠keine Reaktion auf eine sich möglicherweise weiter verschlechternde Konjunktur, sondern Teil der Strategie. BASF hat ‌demnach seit 2023 bereits Projekte mit Einsparungen von ⁠über 2,3 Milliarden Euro gestartet, die bis Ende 2026 abgeschlossen sein sollen. Die neuen Kürzungen sollen diese Summe übersteigen. Geleitet wird der Umbau von der bisherigen Europachefin Julia Raquet, die ein neu geschaffenes Transformationsbüro führt und direkt an Kamieth berichtet. "Die ‌Aufstellung unserer Kerngeschäfte zu vereinfachen, ist entscheidend, ⁠um höchste Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und profitables Wachstum ⁠voranzutreiben", erklärte sie.

Zu den Maßnahmen gehören laut BASF die Restrukturierung des größten Produktionsstandorts am Firmensitz in Ludwigshafen sowie die schon im Februar angekündigte Neuausrichtung der weltweiten Service-Einheiten. Prozesse sollen vereinfacht, IT-Lösungen standardisiert und Künstliche Intelligenz verstärkt eingesetzt werden. Dabei ist unter anderem geplant, Stellen vom Berliner BASF-Standort nach Indien zu verlagern. Wie viele der dortigen 8500 Arbeitsplätze entfallen, ist noch unklar.

BASF konzentriert sich nach der Trennung von Randbereichen auf das Kerngeschäft: Die Mehrheit am Coatings-Geschäft wurde bereits an den Finanzinvestor Carlyle verkauft, die Agrarsparte soll im ⁠kommenden Jahr reif für den Börsengang eines Minderheitsanteils sein.

(Bericht von Patricia WeißRedigiert von Alexandxer HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)