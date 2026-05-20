Bund bricht mit altem Bunker-Konzept und investiert Milliarden

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung bricht bei der Planung von Schutzräumen mit dem alten Bunker-Konzept aus der Zeit des Kalten Krieges. "Von diesem Konzept der 80er Jahre, das noch nie funktioniert hat, muss man sich heute in einer modernen Bedrohungslage ‌frei machen", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch in Berlin. "Dieses System hat schon in der damaligen Zeit nicht zu den notwendigen Resultaten ⁠geführt." Damals hätten ⁠Schutzräume für "weniger als zwei Prozent der Bevölkerung" zur Verfügung gestanden. Stattdessen sollen künftig schnell erreichbare Orte wie Tiefgaragen, Tunnel oder U-Bahnhöfe als kurzzeitige Zuflucht dienen. Dies sieht das neue Zivilschutz-Konzept vor, das das Bundeskabinett beschlossen hat.

Die heutigen Bedrohungen erforderten mit ihren viel geringeren Vorwarnzeiten einen ‌anderen Ansatz, erklärte Dobrindt. Das neue Konzept setze ‌daher auf zwei Säulen: den Selbstschutz im eigenen Haus und den schnellen Schutz in der Öffentlichkeit. Dafür sollen alle potenziellen öffentlichen Schutzräume kartografiert und in ⁠die Warn-App Nina eingespeist werden, um Bürger im Notfall dorthin zu leiten.

Verteidigungsminister ‌Boris Pistorius (SPD) verwies auf die Erfahrungen ⁠in der Ukraine. Dort warne eine App die Bürger gezielt und fordere sie auf, den nächsten Keller oder innenliegenden Raum aufzusuchen. "Deswegen kann der Anspruch niemals sein, für 80 Millionen Deutsche einen Schutzraumplatz ‌zu haben", sagte Pistorius. "Das ist weder ⁠darstellbar noch notwendig." Für das gesamte ⁠Zivilschutz-Konzept will der Bund bis 2029 zehn Milliarden Euro bereitstellen. Länder und Kommunen müssen ebenfalls investieren.

Dobrindt bezeichnete militärische und zivile Verteidigung als "zwei Seiten ein und derselben Medaille". Mit dem Geld sollen unter anderem mehr als 1000 Spezialfahrzeuge, Zehntausende Schutzanzüge und der Ausbau des Sirenennetzes finanziert werden. Zudem soll im Innenministerium ein "Kommando zivile Verteidigung" als zentrale Steuerungsstelle eingerichtet werden, um die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen zu ⁠koordinieren.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)