Bundesfinanzhof erklärt neue Grundsteuer für rechtens

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg abgewiesen. Das Gesetz verstößt laut Urteil des II. Senats am höchsten deutschen Finanzgericht nicht gegen das Grundgesetz oder die baden-württembergische Landesverfassung, wie die Vorsitzende Richterin Franceska Wert bei der Urteilsbegründung in München sagte./cho/DP/stk

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