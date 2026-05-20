Bundesregierung lehnt Aufspaltung des deutschen Strommarkts ab

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung lehnt eine von der Monopolkommission vorgeschlagene Aufspaltung des deutschen Strommarkts in mehrere Preiszonen ab. Dies geht aus der am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen Stellungnahme zum Sektorgutachten Energie der Kommission vom November 2025 ‌hervor. Eine Neukonfiguration der Stromgebotszone würde die Investitionsunsicherheit für die Energiewirtschaft deutlich erhöhen und zu regionalen Kostenunterschieden für Endverbraucher führen, teilte ⁠das Wirtschaftsministeriun ⁠mit. Die Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken in einigen Regionen würde infrage gestellt.

Hintergrund der wiederkehrenden Debatte ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere im Norden wird häufig mehr Windstrom erzeugt, als die Netze zu den großen Verbrauchszentren im Süden und Westen transportieren können. Um eine Überlastung ‌des Stromsystems zu verhindern, sind dann kostspielige ‌Eingriffe notwendig. Befürworter von Preiszonen argumentieren, unterschiedliche Preise würden den Verbrauch in Zeiten von viel Grünstrom im Norden ankurbeln und so die teuren Eingriffe ⁠zur Regulierung der Stromnetze reduzieren.

Offen zeigte sich die Regierung laut Ministerium für ‌andere Vorschläge der Wettbewerbshüter zur ⁠Steuerung des Verbrauchs. So könnten Anpassungen bei der Netzentgeltsystematik Anreize zur Netzentlastung schaffen. Die Monopolkommission hatte in ihrem Gutachten unter anderem eine Art "Happy Hour" für Stromkunden angeregt. In Zeiten, in ‌denen viel Grünstrom im Netz ist, ⁠könnten die Netzentgelte sinken, um ⁠den Verbrauch anzukurbeln. In Spitzenlastzeiten könnten sie hingegen steigen.

In anderen Bereichen signalisierte die Regierung aus CDU, CSU und SPD weitgehend Zustimmung. So teile sie die Einschätzung, dass der Fernwärmemarkt wettbewerblicher gestaltet werden müsse. Für mehr Preistransparenz an öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos soll die Preisangabenverordnung geändert werden. Im Bereich der Gasnetze habe man mit einer Gesetzesnovelle bereits eine zentrale Empfehlung für mehr Planungssicherheit umgesetzt.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)