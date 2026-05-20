China bleibt größter Handelspartner - Nur noch Exportkunde Nummer 9

Berlin, 20. Mai (Reuters) - ⁠China ist im ersten Quartal der größte Handelspartner Deutschlands geblieben - vor den USA. Der Warenaustausch mit der Volksrepublik - Exporte plus Importe - belief sich von Januar bis März auf 61,5 Milliarden Euro. Das geht aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters und der Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) auf Basis vorläufiger Daten des Statistischen ‌Bundesamtes hervor. Die USA belegen demnach mit 60 Milliarden Euro den zweiten Platz, gefolgt von den Niederlanden mit 52,8 Milliarden Euro. China hatte erst 2025 die USA als Handelspartner Nummer eins ⁠verdrängt.

"Der Abstand ⁠ist mit rund 1,5 Milliarden Euro aber gering", sagte GTAI-Expertin Christina Otte mit Blick auf die ersten drei Monate. "Im Jahresverlauf könnten die USA wieder vor China rutschen." Hauptgrund dafür: Die deutschen Exporte in die Volksrepublik sind weiter rückläufig. Sie brachen im ersten Quartal um 12,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro ein. Damit belegt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nur noch Platz neun in der ‌Rangliste der wichtigsten Abnehmermärkte deutscher Waren. "Im Gesamtjahr könnte China daher ‌sogar aus den Top Ten herausfallen", sagte Otte.

Sie rechnet im Jahresverlauf nicht mit einer Erholung. "Der Grund hierfür ist die strukturelle Nachfrageschwäche im chinesischen Binnenmarkt", erklärte die Expertin. Die Immobilienkrise sowie der demografische Wandel dämpfen zunehmend ⁠die Nachfrage, ebenso geopolitische Krisen wie der Iran-Konflikt. Außerdem würden viele Unternehmen vermehrt für den chinesischen ‌Markt vor Ort produzieren.

IMPORTSCHWEMME AUS CHINA

Umgekehrt liefert China ⁠immer mehr Waren nach Deutschland: Im ersten Quartal beliefen sich die Importe auf 43,5 Milliarden Euro, ein Plus von 6,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum. "Als Importherkunftsland dürfte China im Jahresverlauf an Bedeutung weiter gewinnen, wenn chinesische Exporteure etwa von E-Autos von der neuen E-Auto-Förderung im ‌deutschen Markt profitieren", sagte Otte.

Die deutschen Exporte in die ⁠USA sind in den ersten drei Monaten ⁠des Jahres mit zwölf Prozent zum Vorjahreszeitraum ähnlich stark eingebrochen wie die nach China. Dennoch blieben die Vereinigten Staaten mit Abstand der größte Abnehmer von Waren "Made in Germany": Sie beliefen sich auf mehr als 36 Milliarden Euro. Auf Platz zwei folgt Frankreich mit 31,4 Milliarden Euro, vor den Niederlanden mit 29,1 Milliarden Euro.

Den starken Rückgang der Ausfuhren in die USA erklärt die GTAI damit, dass im ersten Quartal 2025 viele US-Zölle noch nicht in Kraft waren. Diese Effekte entfallen im zweiten Halbjahr. "Das Minus dürfte in den niedrigen einstelligen Bereich fallen", erwartet Otte ⁠deshalb. Die deutschen Exporte in die USA dürften für das Gesamtjahr 2026 um fünf bis sieben Prozent zurückgehen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)