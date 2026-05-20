Commerzbank-Spitze warnt Aktionäre vor UniCredit-Übernahme

Wiesbaden, 20. Mai (Reuters) - ⁠Im Abwehrkampf gegen die italienische Großbank UniCredit hat die Führung der Commerzbank ihre Aktionäre auf der Hauptversammlung eindringlich vor einer Annahme des Übernahmeangebots gewarnt. "Der Plan, den die UniCredit vorgelegt hat, ist vage, birgt erhebliche Risiken und bietet kaum Wertsteigerungspotenzial", sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp am Mittwoch in Wiesbaden. Aufsichtsratschef Jens Weidmann warf dem Institut ein unabgestimmtes Vorgehen und irreführende ‌Kommunikation vor, wodurch die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erheblich erschüttert sei. Es ist die zweite Hauptversammlung, seit UniCredit bei der Commerzbank eingestiegen ist. Die Italiener selbst nahmen nicht an dem Aktionärstreffen teil und entschieden ⁠sich einem Reuters-Bericht ⁠von Dienstag zufolge vorerst für eine passive Rolle.

Das Commerzbank-Management kritisierte vor allem die finanziellen Konditionen der Offerte. Das Umtauschverhältnis biete de facto keine Prämie und spiegele den fundamentalen Wert der Commerzbank nicht wider, erklärte Orlopp. Sie rechnete vor, dass das Angebot zuletzt einem Abschlag von fast zwei Euro auf den eigenen Aktienkurs entsprochen habe. Große Fondsgesellschaften stellten sich hinter den Kurs des Vorstands, die Eigenständigkeit zu wahren. Deka-Vertreter Andreas Thomae bezeichnete das Vorgehen ‌der UniCredit als "ungestüm und nicht freundlich". Das Angebot sei mangels Prämie unattraktiv. ‌Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Tochter DWS warnte, die UniCredit werde nicht locker lassen. Er warf die Frage auf, ob die Italiener mit der üppigen Commerzbank-Dividende ihre eigene, zunehmend feindliche Übernahme finanzierten.

Orlopp will das Institut mit der Strategie "Momentum 2030" aus eigener ⁠Kraft profitabler machen und so den Aktienkurs treiben, um eine Übernahme zu verteuern. Dazu sollen unter anderem weitere 3000 ‌Stellen abgebaut und massiv in Künstliche Intelligenz (KI) investiert werden. ⁠Die Aktionäre äußerten jedoch Zweifel an der reibungslosen Umsetzung. DWS-Vertreter Schmidt sah vor allem bei der geplanten Expansion im internationalen Firmenkundengeschäft große Wettbewerbsrisiken.

ANGESTELLTE PROTESTIEREN GEGEN ÜBERNAHME

Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten derweil Dutzende Beschäftigte gegen einen Zusammenschluss. Hintergrund ist die Sorge vor einem massiven Stellenabbau im Falle einer Fusion mit der UniCredit-Tochter ‌HypoVereinsbank (HVB). Der Betriebsrat fürchtet den Verlust von bis zu ⁠23.000 Jobs. "Für uns ist ganz klar, wir können ⁠diesem Mann nicht trauen", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Frederik Werning mit Blick auf UniCredit-Chef Andrea Orcel.

Für Zündstoff auf der Hauptversammlung sorgte die Aufarbeitung der Amtszeit von Ex-Konzernchef Manfred Knof. Dieser hatte sich im September 2024 kurz nach dem Einstieg der UniCredit mit Orcel getroffen, ohne die Gremien der Commerzbank zu informieren. Beide Fondsgesellschaften forderten Aufklärung über die Ergebnisse eines vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen juristischen Gutachtens zu einer möglichen Pflichtverletzung Knofs. "Es darf nicht sein, dass ein Vorstandsvorsitzender seinen Kontrolleuren solche Kontakte verschweigt, kurze Zeit nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung den Posten räumt und wir Aktionäre hierfür bezahlen", kritisierte Schmidt. Die DWS kündigte an, dem Vergütungsbericht auch aus diesem Grund die ⁠Zustimmung zu verweigern. Thomae fragte nach möglichen Bonuskürzungen oder Gehaltsrückforderungen.

(Bericht von Philipp Krach und Tom Sims, redigiert von Myria Mildenberger und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)