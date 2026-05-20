Renditen steigen stark

Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot

onvista · 20.05.2026, 13:00 Uhr (aktualisiert: 20.05.2026, 13:04 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Am Anleihemarkt spielt sich aktuell ein leiser Crash ab: Bundesanleihen bringen so viel Rendite wie seit 15 Jahren nicht mehr. Wir erklären, was dahinter steckt und was die Situation für dein Depot bedeutet.