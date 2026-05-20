Renditen steigen stark

Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depot

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Am Anleihemarkt spielt sich aktuell ein leiser Crash ab: Bundesanleihen bringen so viel Rendite wie seit 15 Jahren nicht mehr. Wir erklären, was dahinter steckt und was die Situation für dein Depot bedeutet.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Renditen von Anleihen auf einer Kurstafel
Quelle: Adobe Stock

Eckhard Schulte, Gründer der Frankfurter Vermögensverwaltung Mainsky, beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit den Anleihemärkten. Der Mann hat also schon einiges erlebt – auch an Turbulenzen. Umso mehr lässt aufhorchen, was er Ende vergangener Woche in seinem Marktkommentar geschrieben hat.

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