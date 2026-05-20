Frankfurt, 20. ⁠Mai (Reuters) - Nach den Kursgewinnen in dieser Woche gehen Dax-Anleger wieder auf Tauchstation. Der deutsche Leitindex gab am Mittwoch zum Handelsstart um 0,3 Prozent auf 24.337 Punkte nach. "Die ‌Märkte taumeln derzeit zwischen Hoffnung und Eskalationsangst und hängen damit zunehmend am Tropf von Donald Trump", konstatierte Timo ⁠Emden, Analyst ⁠bei Emden Research. Für Ablenkung könnten die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia sorgen. "Selbst starke Zahlen dürften es schwer haben, die Sorgenfalten rund um den Iran-Konflikt vollständig auszubügeln." Der KI-Vorreiter legt am Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen ‌vor.

Bei den Einzelwerten profitierte Brenntag von ‌einem positiven Analystenkommentar. Die Titel des Chemikalienhändlers stiegen um ein Prozent, nachdem die Analysten von Jefferies die Aktie auf "Hold" von ⁠zuvor "Underperform" hochgesetzt und das Kursziel auf 56 Euro von ‌42 Euro angehoben haben. Dagegen ⁠rauschten die Anteilsscheine von Springer Nature um bis zu neun Prozent nach unten. Der Finanzinvestor BC Partners trennte sich erstmals seit dem Börsengang von ‌Springer Nature von einem ⁠größeren Aktienpaket des Berliner Wissenschaftsverlags. ⁠Der Preis lag mit 18,75 Euro um 8,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag, damit war der Kursabschlag ungewöhnlich hoch. Im Fokus steht außerdem die Hauptversammlung der Commerzbank, bei der der Abwehrkampf gegen die geplante Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit im Mittelpunkt stehen dürfte.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)