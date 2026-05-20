Dax eröffnet leicht schwächer - Bewegung bei Chemie-Aktien

Der Schaukelkurs am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch mit einem durchwachsenen Auftakt fort. Zur Wochenmitte gab der Dax im frühen Handel moderat um 0,1 Prozent auf 24.380 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich allerdings 0,3 Prozent höher bei 31.421 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx lag auch knapp im Plus.

Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen. In den USA ging der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 von ihren KI getriebenen Rekorden dann auch etwas weiter.

Renk-Aktien halten sich trotz Anteilsverkauf

Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger am Mittwoch gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

In Deutschland sind am Mittwoch bei zwei Unternehmen Anteilsverkäufe von Aktionären ein Thema. Bei Renk verkaufte der Rüstungskonzern KNDS ein 5,8-Prozent-Paket, laut Händlern zu einem Platzierungspreis von 45,10 Euro. Bei Springer Nature wurde ein 2,5-Prozent-Paket von BC Partners offenbar zu 18,75 Euro verkauft. Die Springer-Aktien litten stärker darunter als Renk wegen des höheren Abschlags, der wohl in Kauf genommen wurde. Renk-Aktien fielen im frühen Handel um nur 0,4 Prozent, während die Springer-Anteile um 6,7 Prozent einbrachen.

Im Chemiesektor hat am Mittwoch das Analysehaus Jefferies seine Bewertungen neu sortiert: Während für Evonik eine Kaufempfehlung ausgesprochen wurde, ist das Votum für Lanxess nun mit "Underperform" ein Negatives. Brenntag wurde außerdem auf ein neutrales "Hold" hochgestuft. Der Lanxess-Kurs gab um 4,0 Prozent nach, während vor allem Evonik mit 0,5 Prozent Plus positiv reagierte.

Euro und Gold schwächer

Der Kurs des Euro schwächelte weiter. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung nach frischen Preisdaten aus Deutschland zuletzt bei 1,1599 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1620 Dollar festgesetzt.

Der Iran-Krieg und die Ölpreise bleiben an den Märkten die dominierenden Themen, in der Nacht auf Mittwoch gab es allerdings keine nennenswerten Nachrichten rund um den Nahost-Konflikt. Am Morgen richtete sich der Fokus der Marktteilnehmer laut der Helaba im Euroraum auf die Erzeugerpreise aus Deutschland. Diese sind im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs und höherer Metallpreise so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Euro wurde davon aber kaum bewegt.

Ebenfalls nach unten ging es für Gold. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) fiel am Mittwochmorgen um 0,25 Prozent auf 4.477 US-Dollar. Damit setzte sich der jüngste Abwärtstrend fort. Im Zuge einer Erholung Ende März war der Preis nach einem satten Einbruch aufgrund des Iran-Kriegs auf knapp 4.400 Dollar zeitweise bis auf 4.800 Dollar gestiegen. Seitdem geht es aber wieder abwärts.

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(mit Material von dpa-AFX)