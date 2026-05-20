DAX leicht im Minus – Europa behauptet sich, Asien schwach
Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte leicht schwächer und startet mit einem moderaten Rückgang in den Handel. Demgegenüber notiert der Euro Stoxx 50 mit einer freundlichen Tendenz und leichten Aufschlägen. Die Vorgaben aus Übersee fallen stabil aus: Die großen US-Indizes präsentieren sich vorbörslich überwiegend fester, angeführt von Technologiewerten mit moderaten Zugewinnen. In Asien hingegen überwog Zurückhaltung – der Nikkei 225 beendete den Handel mit Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der globalen Märkte steht heute die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss. Der Chipkonzern gilt als Taktgeber des KI-Booms und besitzt damit erheblichen Einfluss auf die Stimmung im Technologiesektor. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Investoren. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, was die Risikobereitschaft dämpft und für erhöhte Volatilität sorgt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Renk gerät unter Druck und zeigt eine leichte Schwäche. Auslöser ist ein Anteilsverkauf des Großaktionärs KNDS, der sein Paket um 5,8 Prozent reduziert hat. Trotz moderatem Abschlag fällt die Belastung vergleichsweise begrenzt aus, da das platzierte Volumen vom Markt offenbar relativ gut aufgenommen wird.
Deutlich stärker treffen die Abgaben Springer Nature. Die Aktie rutscht spürbar ab, nachdem der Finanzinvestor BC Partners weitere Anteile am Markt platziert hat. Der vergleichsweise hohe Abschlag der Transaktion signalisiert Verkaufsdruck und sorgt für Zurückhaltung bei Investoren.
Im Nebenwertebereich rücken Ottobock in den Fokus, wo eine Gegenbewegung einsetzt. Nach einem zuvor ausgelösten Kurseinbruch infolge eines kritischen Shortseller-Berichts reagiert der Markt nun auf eine Stellungnahme des Unternehmens, die für eine kurzfristige Stabilisierung sorgt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2LER
|12,79
|25583,366287 Punkte
|19,79
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN7E7S
|4,27
|29418,779576 Punkte
|57,86
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN2E9Q
|3,49
|23986,543584 Punkte
|64,42
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN84L1
|4,39
|24690,169251 Punkte
|68,97
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN7E7U
|4,38
|29458,780452 Punkte
|52,27
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Visa Inc.
|Call
|UN06NB
|0,23
|400,00 USD
|14,51
|16.09.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0D
|5,72
|170,00 USD
|2,71
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UG9YZA
|4,33
|27200,00 Punkte
|14,14
|18.12.2026
|Amazon.com
|Call
|UG2BYR
|4,27
|230,00 USD
|3,95
|13.01.2027
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1B93
|0,10
|1400,00 USD
|9,74
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tesla, Inc.
|Short
|UN14DL
|2,10
|471,461667 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7AWM
|1,58
|23590,580063 Punkte
|30
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|UG2PJT
|5,02
|183,8873 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|1,22
|22777,180941 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2YQZ
|1,20
|26026,766362 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.05.2026; 10:30 Uhr;
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