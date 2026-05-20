Dax niedriger erwartet - Politik und Nvidia-Zahlen im Blick

Frankfurt, 20. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 24.400,65 Punkten geschlossen. Die jüngsten ‌Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum US-Iran-Konflikt sorgten an den Aktienmärkten für schwankende Kurse.

In den Mittelpunkt rückt nun die Handels- und ⁠Geopolitik. Die Europäische ⁠Union (EU) hat eine vorläufige Einigung über ein Gesetz zur Abschaffung von Einfuhrzöllen auf US-Waren erzielt. Damit wurde ein wichtiger Teil des im vergangenen Juli mit Washington geschlossenen Handelsabkommens umgesetzt, was höhere US-Zölle auf EU-Produkte abwenden dürfte. In Peking kommen am Mittwoch ‌die Staatschefs von China und Russland zu ‌einem Gipfeltreffen zusammen. Die Begegnung von Xi Jinping mit Wladimir Putin folgt wenige Tage nach der Visite von US-Präsident Donald Trump in China.

Zudem ⁠legt das EU-Statistikamt endgültige Daten zur Teuerung im April vor. Auf ‌Basis vorläufiger Zahlen war eine ⁠Inflationsrate von 3,0 Prozent gemeldet worden. Damit lag sie einen vollen Punkt über dem mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank. Die EZB dürfte nach Einschätzung vieler Experten nächsten Monat den ‌Leitzins erhöhen, um sich gegen ⁠die Teuerung zu stemmen.

Im Fokus ⁠bei den Unternehmen steht die Hauptversammlung der Commerzbank, bei der der Abwehrkampf gegen die geplante Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit im Mittelpunkt stehen dürfte. In den USA warten Anleger auf den Quartalsbericht des US-Chipriesen Nvidia. Zudem veröffentlicht die Weltraumfirma des Milliardärs Elon Musk, SpaceX, voraussichtlich ihren Börsenprospekt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.400,65

EuroStoxx50 5.851,16

EuroStoxx50-Future 5.863,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 49.363,88 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.353,61 -0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um ⁠07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 59.516,28 -1,7%

Shanghai 4.150,98 -0,4%

Hang Seng 25.641,11 -0,6%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)