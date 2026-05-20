DAX® - "shooting star" mahnt zur Vorsicht

Für den DAX® ging es nach dem freundlichen Wochenauftakt zunächst mit Anschlussgewinnen weiter. Dabei konnte das Aktienbarometer die Kurslücke vom 8. Mai schließen und die Widerstandszone bei rund 24.700 Punkten ausloten. Auf diesem Niveau verließ die Marktteilnehmer allerdings der Mut. Aus Sicht der Candlestickanalyse entsteht sogar ein klassischer „shooting star“. Der markante Docht dieses Kerzenmusters sorgt aktuell für einen faden Beigeschmack. Als ein Spielverderber könnten sich in diesem Zusammenhang auch die rund um den Globus deutlich anziehenden Renditen erweisen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. Mai) . Deshalb geht der Blick beim DAX® zunächst einmal nach unten. Unter Risikogesichtspunkten bildet der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 24.120 Punkten) eine erste wichtige Unterstützung. Für charttechnisch noch etwas wichtiger halten wir das Tief vom Wochenauftakt (23.797 Punkte), welches im Zusammenspiel mit dem unteren Bollinger Band und der 50-Tage-Glättung (akt. bei 23.762/23.745 Punkten) einen massiven „support“ darstellt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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