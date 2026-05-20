Dax startet leicht schwächer in den Handel

Der Schaukelkurs im Dax setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn. Der Broker IG taxierte den Dax etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.310Punkte. Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen.

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USA: Im Minus

Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Der techlastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es kurzzeitig knapp ins Plus, schloss dann aber 0,61 Prozent tiefer bei 28.818,84 Punkten. Mit dem dritten Verlusttag in Folge nach einem Rekordhoch verpuffte erst einmal die Hoffnung, dass die zuletzt pausierende Erholungsrally, die vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragen wurde, weitergehen könnte. Der marktbreite S&P 500 steht seit seiner Bestmarke vom vergangenen Donnerstag ebenfalls unter Druck. Für ihn ging es am Dienstag letztlich um 0,67 Prozent auf 7.353,61 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial - zu Wochenbeginn einziger Gewinner - verabschiedete sich 0,65 Prozent schwächer mit 49.363,88 Punkten. Sein Rekord datiert noch aus dem Februar und damit vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.363 - 0,65 Prozent S&P 500 7.353 - 0,67 Prozent Nasdaq 25.870 - 0,84 Prozent

Asien: Nikkei im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch größtenteils nachgegeben. In Tokio sank der Leitindex Nikkei 225 rund eine Stunde vor Handelsende um eineinhalb Prozent und fiel wieder unter die Marke von 60.000 Punkten. Sollte der Nikkei 225 am Mittwoch erneut sinken, wäre es der fünfte Tag in Folge mit einem Minus.

Seit dem vergangene Woche erreichten Rekordhoch von 63.799 Punkten gab der japanische Leitindex rund sechseinhalb Prozent nach. In Hongkong ging es am Mittwoch ebenfalls nach unten. Leichte Gewinne gab es dagegen an den chinesischen Festlandsbörsen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.741 - 1,34 Prozent Hang Seng 25.797 - 0,03 Prozent CSI 300 4.845 +0,25 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,00 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,18 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,67 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 110,72 USD - 0,56 Dollar WTI 103,75 USD - 4,02 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 60 (50) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 38,90 (45,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 34,40 (34,60) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT BRENNTAG AUF 'HOLD' - ZIEL 56 EUR

JEFFERIES HEBT EVONIK AUF 'BUY' - ZIEL 20 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 49 (43) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 96 (74) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT LANXESS AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 16 EUR

(mit Material von dpa-AFX)