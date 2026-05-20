Delivery Hero AG - Doppelboden: Aussicht auf Besserung
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Doppelboden: Aussicht auf Besserung
Geht für die Aktie von Delivery Hero eine lange Leidenszeit zu Ende? Das ist mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf eine der absoluten Schlüsselfragen. Doch der Reihe nach: Zuletzt kam es nochmals zu einer Belastungsprobe der Kernhaltezone bei rund 15 EUR. Dieses Sprungbrett hat der Titel genutzt und seit Ende März eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt – inklusive eines Bruchs des Abwärtstrends seit Herbst 2024. Dank des Spurts über das alte Jahreshoch bei 27,26 EUR liegt aus charttechnischer Sicht zudem ein klassischer Doppelboden vor (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der Umkehrformation – lässt sich nun auf rund 39 EUR taxieren. Rückenwind erhält das Papier derzeit durch diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des MACD sowie die hohe Relative Stärke nach Levy von gegenwärtig 1,49. Der erstgenannte Trendfolger generiert auch im Monatsbereich gerade ein positives Schnittmuster. Um den beschriebenen Ausbruch keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des angeführten Doppelbodens bei gut 27 EUR nicht mehr zu unterschreiten.
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Geht für die Aktie von Delivery Hero eine lange Leidenszeit zu Ende? Das ist mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf eine der absoluten Schlüsselfragen. Doch der Reihe nach: Zuletzt kam es nochmals zu einer Belastungsprobe der Kernhaltezone bei rund 15 EUR. Dieses Sprungbrett hat der Titel genutzt und seit Ende März eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt – inklusive eines Bruchs des Abwärtstrends seit Herbst 2024. Dank des Spurts über das alte Jahreshoch bei 27,26 EUR liegt aus charttechnischer Sicht zudem ein klassischer Doppelboden vor (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der Umkehrformation – lässt sich nun auf rund 39 EUR taxieren. Rückenwind erhält das Papier derzeit durch diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des MACD sowie die hohe Relative Stärke nach Levy von gegenwärtig 1,49. Der erstgenannte Trendfolger generiert auch im Monatsbereich gerade ein positives Schnittmuster. Um den beschriebenen Ausbruch keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Nackenlinie des angeführten Doppelbodens bei gut 27 EUR nicht mehr zu unterschreiten.
Delivery Hero AG (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Delivery Hero AG
Quelle: LSEG, tradesignal²
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