Deutscher Aktienmarkt legt zu – Warten auf Nvidia

Der deutsche Aktienmarkt ist zur Wochenmitte und kurz vor womöglich wegweisenden Nachrichten des Chip-Giganten Nvidia weiter deutlich gestiegen. Unterstützung verliehen stark fallende Preise für Öl und Gas, nachdem einem Medienbericht zufolge US-Präsident Donald Trump Fortschritte in Verhandlungen mit dem Iran signalisiert hat.

Der Leitindex Dax stieg um 1,4 Prozent und schloss bei 24.737 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 1,7 Prozent auf 31.858 Zähler vor.

Was die Gewinne des Dax der vergangenen drei Tage am Ende wert sind, könnte sich aber erst entscheiden, wenn mit Nvidia der rund 5,5 Billionen US-Dollar schwere Trendsetter für die boomende Branche der Künstlichen Intelligenz (KI) am Abend nach der Schlussglocke die Quartalsbilanz und die Geschäftsaussichten veröffentlicht.

"Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies mit Blick auf Nvidia. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für das laufende Quartal sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.

Anleger setzen vor Nvidia-Zahlen auf Chipwerte

Nvidia-Aktien gewannen in New York vorbörslich 2,3 Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen etwas vom Rekordniveau zurückgekommen waren. Die Experten von Index-Radar sehen in den Nvidia-Zahlen jedoch eine gewisse "Sprengkraft" angesichts hoher Erwartungen.

"Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", hieß es vom Marktexperten Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

Werte aus der Halbleiterbranche zogen vermehrt wieder an – auch die aus Europa: Die Infineon-Anteile waren mit plus 5,1 Prozent der größte Dax-Gewinner. Titel des Branchenausrüsters Aixtron gewannen im MDax fünf Prozent.

CSG-Zahlen treiben deutsche Rüstungsaktien an

Auch deutsche Rüstungswerte waren gefragt. Sie haben am Mittwoch im Zuge guter Branchenvorgaben von CSG teilweise größere Kursgewinne eingefahren. Positiv fielen vor allem die Aktien von Hensoldt und TKMS auf, die sich mit Anstiegen um bis zu 10,3 Prozent unter die Spitzenwerte im MDax mischten.

Analysten sind optimistisch für die Aktien von CSG, allen voran David Perry von der US-Bank JPMorgan. Die Aktien der tschechische Industrie- und Rüstungsholding seien enorm unterbewertet und könnten deutlich steigen, schrieb er in einem Kommentar zu den Resultaten, die einen sehr starken Jahresstart belegten.

Sein Kursziel für die in Amsterdam gehandelten Aktien der Tschechen liegt mit 40 Euro etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.

Du suchst das passende Derivat für deine Trading-Idee? Der Derivate-Finder von onvista hilft dir, aus dem riesigen Angebot genau den passenden Schein zu finden.

(mit Material von dpa-AFX)