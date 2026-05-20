Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1600 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1600 (Dienstag: 1,1620) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8620 (0,8605) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86555 (0,86671) britische Pfund, 184,48 (184,89) japanische Yen und 0,9165 (0,9150) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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