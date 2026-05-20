Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1600 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1600 (Dienstag: 1,1620) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8620 (0,8605) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86555 (0,86671) britische Pfund, 184,48 (184,89) japanische Yen und 0,9165 (0,9150) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs bleibt unter Druckheute, 06:47 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen