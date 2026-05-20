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Dividendenkalender heute, 20.05.2026

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Wasserstoff

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Air LiquideJährlicher Dividendenzahlungstermin
BNP ParibasEndgültiges Dividenden Datum
BNP ParibasHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
EniVierteljährliches Dividenden Datum
EniVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
First Majestic SilverVierteljährliches ex-Dividenden Datum
First Majestic SilverVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Intesa SanpaoloEndgültiges Dividenden Datum
Intesa SanpaoloHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
JungheinrichEndgültiges ex-Dividenden Datum
JungheinrichJährlicher Ex-Dividenden-Tag
OttobockJährlicher Ex-Dividenden-Tag
OttobockEndgültiges ex-Dividenden Datum
PetrobrasSonder-Dividenden Datum
PetrobrasSonder-Dividendenzahlungstermin

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
First Majestic Silver
Ottobock
Jungheinrich
Intesa Sanpaolo
BNP Paribas
Petrobras
Eni
Air Liquide

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