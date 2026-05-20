EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden
EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden
20.05.2026 / 16:53 CET/CEST
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Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden
Berlin, 20.Mai2026 - Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3 / WKN A0KFKB) hat am 20 Mai 2026 Herrn Jörg Neuß mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands abberufen. Die Aufgaben von Herrn Neuß werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.
Mitteilende Person:
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de
Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin
ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2330882
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