EQS-Adhoc: Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro

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EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro

20.05.2026 / 09:20 CET/CEST
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München, 20. Mai 2026 – Heute hat die Cherry SE, München, („Gesellschaft“) eine Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP („Argand“), über die Zusicherung der Bereitstellung von Liquidität im Umfang von insgesamt bis zu 5,6 Mio. Euro geschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen.

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
Telefon:+4996432061848
ISIN:DE000A3CRRN9
WKN:A3CRRN
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2329264
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