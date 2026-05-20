EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.05.2026 / 13:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?4ebaa8d2b954a

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
Hohe Buchleuthe 3
87600 Kaufbeuren
Deutschland
Internet:www.aktien-brauerei.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2330666 20.05.2026 CET/CEST

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