EQS-AFR: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Aktienbrauerei Kaufbeuren AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.05.2026 / 13:41 CET/CEST

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Hiermit gibt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.aktienbrauerei-ag.de/index.php?4ebaa8d2b954a

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Hohe Buchleuthe 3 87600 Kaufbeuren Deutschland Internet: www.aktien-brauerei.de

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