EQS-AFR: BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRAIN Biotech AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.05.2026 / 15:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die BRAIN Biotech AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/en/investors/financial-publications-calendar/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BRAIN Biotech AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Internet: www.brain-biotech.com

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