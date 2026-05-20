EQS-AFR: BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRAIN Biotech AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BRAIN Biotech AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.05.2026 / 15:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BRAIN Biotech AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/finanzpublikationen-finanzkalender/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.brain-biotech-group.com/en/investors/financial-publications-calendar/financial-reports/

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BRAIN Biotech AG
Darmstädter Straße 34-36
64673 Zwingenberg
Deutschland
Internet:www.brain-biotech.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2330820 20.05.2026 CET/CEST

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