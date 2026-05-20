EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 13:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:David
Nachname(n):Schirm

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Gabler Group AG

b) LEI

391200E0ZR3VLW4EM351 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A421RZ9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
41,6000 EUR50.485,4369 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
41,6000 EUR50.485,4369 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Trade Republic Bank
MIC:TRBX

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Internet:www.gablergroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105012 20.05.2026 CET/CEST

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