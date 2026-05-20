EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 11:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung
Durchschnittspreis der Transaktion ist von EUR 25,25 auf EUR 28,25 berichtigt worden

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gerresheimer AG

b) LEI
5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,25 EUR 2.556.901,93 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,2500 EUR 2.556.901,9300 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104984  20.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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