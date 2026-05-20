EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.05.2026 / 11:49 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Röhrig
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Durchschnittspreis der Transaktion ist von EUR 25,25 auf EUR 28,25 berichtigt worden
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Gerresheimer AG
b) LEI
|5299006GD4UWSYZOKC28
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,25 EUR
|2.556.901,93 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,2500 EUR
|2.556.901,9300 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104984 20.05.2026 CET/CEST
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