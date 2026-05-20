EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Dr. Konstantin Kurfiss, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.05.2026 / 16:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Konstantin Nachname(n): Kurfiss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PFISTERER Holding SE

b) LEI

529900APPYG9TGZYS639

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PFSE212

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,98 EUR 1.135.981,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 103,9800 EUR 1.135.981,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Internet: www.pfisterer.com

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