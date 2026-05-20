EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Dr. Konstantin Kurfiss, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Konstantin
|Nachname(n):
|Kurfiss
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PFISTERER Holding SE
b) LEI
|529900APPYG9TGZYS639
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PFSE212
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|103,98 EUR
|1.135.981,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|103,9800 EUR
|1.135.981,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.05.2026; UTC±0
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|Internet:
|www.pfisterer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105008 20.05.2026 CET/CEST