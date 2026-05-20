EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Dr. Konstantin Kurfiss, Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.05.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Konstantin
Nachname(n):Kurfiss

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PFISTERER Holding SE

b) LEI

529900APPYG9TGZYS639 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PFSE212

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Sachkapitelerhöhung in Ausübung von Optionen aus einem Management-Beteiligungsprogramm

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
103,98 EUR1.135.981,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
103,9800 EUR1.135.981,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet:www.pfisterer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105008 20.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pfisterer

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen