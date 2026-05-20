EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Vertriebsvorstand Dirk Willers

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Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Vertriebsvorstand Dirk Willers



20.05.2026 / 10:45 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Vertriebsvorstand Dirk Willers

Vertrag von Vertriebsvorstand Dirk Willers verlängert bis zum 31. Dezember 2030

Aufsichtsratsvorsitzender Helmut P. Merch: „Wir sind überzeugt, dass Dirk Willers gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern die ElringKlinger AG erfolgreich in die nächste Phase der Transformation führen wird.“

Neuer Produktionsvorstand Ulrich Zimmer startet zum 1. Juli 2026

Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG hat im Vorfeld der vergangenen Hauptversammlung den Vertrag von Vertriebsvorstand Dirk Willers bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Mit dieser Entscheidung stellt das Gremium Kontinuität im Vorstand sicher und stärkt die langfristige Umsetzung der strategischen Transformationsagenda im Rahmen von SHAPE30.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut P. Merch kommentierte: „Der Aufsichtsrat freut sich sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dirk Willers fortsetzen können. Er hat das Vertriebsressort in den vergangenen Jahren zielgerichtet weiterentwickelt und den Erfolg der beiden Segmente Ersatzteilgeschäft und Kunststofftechnik untermauern können. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern die ElringKlinger AG erfolgreich in die nächste Phase der Transformation führen wird.“

Dirk Willers ist seit dem 1. Oktober 2023 Vorstandsmitglied der Gesellschaft und verantwortet im Konzern neben den Zentralbereichen Vertrieb, Marketing und Projektmanagement die Segmente Ersatzteilgeschäft und Kunststofftechnik. Zuvor leitete er acht Jahre lang das Segment Ersatzteilgeschäft und entwickelte es hinsichtlich Wachstum und Profitabilität zu einem Stabilitätsanker des Konzerns.

Darüber hinaus teilte der Konzern zur Hauptversammlung mit, dass Ulrich Zimmer seine Tätigkeit als Produktionsvorstand bei ElringKlinger zum 1. Juli 2026 aufnimmt. Anfang des Jahres hatte der Konzern verkündet, dass Ulrich Zimmer die Aufgaben von Reiner Drews übernimmt, der seinen zum 31. März 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängert hatte. Ulrich Zimmer wird für die Zentralbereiche Operations und Einkauf sowie für die Geschäftsfelder Lightweight/Elastomer Technology sowie Sealing Solutions & Engineered Metal Components verantwortlich sein.

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.500 #transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

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