EQS-News: Datamaran erweitert die KI-gestützte Kernplattform, um Unternehmen bei der Integration nichtfinanzieller Themen und der Stärkung der Governance zu unterstützen

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Datamaran erweitert die KI-gestützte Kernplattform, um Unternehmen bei der Integration nichtfinanzieller Themen und der Stärkung der Governance zu unterstützen



20.05.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, externe Risiken und Chancen für die strategische Aufsicht und die CSRD-Bereitschaft kontinuierlich zu identifizieren, zu priorisieren und zu überwachen.

NEW YORK und LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Datamaran hat heute bedeutende Erweiterungen seiner Core-Plattform angekündigt.

Die Erwartungen von Regulierungsbehörden, Investoren und Interessengruppen ändern sich ständig. In dem Maße, wie die Europäische Kommission ihren Berichtsrahmen vorantreibt, sehen sich die Unternehmen einem wachsenden Druck ausgesetzt, nichtfinanzielle Prioritäten nicht nur zu definieren, sondern auch zu verteidigen – von systemischen Risiken über ESG bis hin zu neuen Themen. Viele verlassen sich immer noch auf statische Bewertungen, die schnell veraltet sind und eine Kluft zwischen Strategie und äußerer Realität schaffen.

Datamaran Core schließt diese Lücke und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen nichtfinanzielle Themen in ihre Strategie integrieren: Aus einer punktuellen Maßnahme wird eine kontinuierliche, faktenbasierte Kompetenz, die es Organisationen ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihre Position zu sichern.

„Diese Erweiterungen bieten Unternehmen eine strukturierte, datengesteuerte Möglichkeit, die Risiken und Chancen, die ihr Geschäft bestimmen, kontinuierlich zu identifizieren, zu priorisieren und zu überwachen. Der Unterschied im Jahr 2026 besteht darin, dass die Unternehmen dies auf rationellere, kosteneffizientere und integrierte Weise tun wollen."

- Marjella Lecourt-Alma, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Datamaran

„Mit Datamaran verfügen wir über einen objektiven, datengesteuerten Prozess, der unserer Strategie Strenge und Nachvollziehbarkeit verleiht. Die Plattform hat zu einer Effizienzsteigerung von fast 90 % und einer erheblichen Kostenreduzierung geführt, während wir gleichzeitig mehr Analysen durchführen, mehr Stakeholder einbeziehen und unsere Entscheidungen mit klaren Beweisen begründen können – etwas, das immer wichtiger wird."

- Direktor, Fortune 500 Financial Institution

Was ist neu in Datamaran Core

Diese Version bietet gezielte Erweiterungen in den Modulen „Stakeholder Intelligence" und „Double Materiality" der Plattform:

Externe Signalüberwachung: Veränderungen im externen Umfeld (regulatorische Entwicklungen, Offenlegungen von Wettbewerbern und Veränderungen in der Wertschöpfungskette) in dynamische, umsetzbare Signale umzuwandeln, um entstehende Risiken zu erkennen, bevor sie zu Überraschungen werden.

Dynamische Stakeholder-Intelligence-Matrix: Zeigt auf, wie sich die Prioritäten der Stakeholder entwickeln, und ermöglicht so proaktive Strategieüberprüfungen, um die Risiken einer Fehlanpassung zu bewerten.

Verbesserte Architektur für die Zusammenarbeit: Ermöglicht Beiträge aus dem gesamten Unternehmen mit rollenbasierten Workflows und Umfragen unter den Beteiligten.

IRO-Industrie-Landschaft: Eine neue Ansicht zur Lückenanalyse vergleicht Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) mit geprüften CSRD-Vergleichsberichten und ermittelt auf der Grundlage sich abzeichnender bewährter Verfahren, was möglicherweise fehlt, überbewertet oder inkonsistent ist.

KI-generierte IRO-Empfehlungen: Bietet spezifische Vorschläge, die sich auf die Offenlegung durch andere Unternehmen stützen und direkt in den Bestand einer Organisation aufgenommen und durch Arbeitsabläufe verfeinert werden können.

Visualisierung von Datamaran Core, Release Mai 2026

Konzipiert für Strategie und Governance

Auf der Grundlage von Daten aus 10.000 Unternehmen, regulatorischen Quellen aus mehr als 190 Ländern und globalen Medien ermöglicht Datamaran Core Unternehmen eine kontinuierliche Validierung und Weiterentwicklung ihrer Strategie im Einklang mit externen Veränderungen.

Die Plattform unterstützt spezifische Compliance- und Regulierungsanforderungen von ISSB bis CSRD. Unternehmen der CSRD-Welle 2, die in den Anwendungsbereich eintreten, dienen Unternehmen der Welle 1, die ihre bestehenden Prozesse stärken, und Unternehmen der Welle 2, die eine effiziente, prüfungsreife Lösung suchen.

„Datamaran Core bringt Struktur, Transparenz und kontinuierliche Intelligenz in den Prozess. Ob es um die Verbesserung von Governance und Strategie oder um die Einhaltung von ISSB oder CSRD geht, die Plattform deckt alles ab."

– Ian van der Vlugt, VP, Marktleiter, Insights & Training

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.datamaran.com/datamaran-core.

Kontakt: Helen Skeen, Direktorin für Kommunikation und Einblicke: helen.skeen@datamaran.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2982038/Datamaran_Core_Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2982037/Datamaran_Logo.jpg

Logo von Datamaran

Cision

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