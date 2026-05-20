EQS-News: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



20.05.2026 / 14:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 entlastet

Karl Gernandt als Mitglied des Aufsichtsrats wiedergewählt, Macario Valdés Raczynski in den Aufsichtsrat gewählt

Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorgelegten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie.

„2025 war ein gutes Jahr für Hapag-Lloyd. Wir haben unsere Transportmenge über das Marktwachstum hinaus deutlich gesteigert und trotz niedrigerer Frachtraten und höherer operativer Kosten solide Ergebnisse erzielt. Deshalb freuen wir uns sehr, unseren Aktionären erneut eine Dividende ausschütten zu können. Zugleich haben wir unsere strategische Agenda konsequent vorangetrieben: mit Rekordwerten bei Fahrplantreue und Kundenzufriedenheit, einer weiter modernisierten Flotte und dem gezielten Ausbau unseres Hanseatic Global Terminals Portfolios“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Die Aktionäre stimmten weiterhin den Vorschlägen zu, Karl Gernandt und Macario Valdés Raczynski als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Karl Gernandt ist Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG und Geschäftsführer der Kühne Maritime GmbH. Seit 2009 gehört er dem Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG an und übernahm am 26. Februar 2026 dessen Vorsitz. Macario Valdés Raczynski ist CEO der Quiñenco S.A. und seit dem 13. Februar 2026 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG.

„Ich freue mich sehr über das Wahlergebnis und das Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre. Es ist ein starkes Signal für Kontinuität und Stabilität im Aufsichtsrat. Damit können wir die enge Zusammenarbeit der vergangenen Jahre nahtlos fortsetzen und den Vorstand auch künftig konstruktiv dabei unterstützen, den erfolgreichen Wachstumskurs von Hapag-Lloyd weiter voranzutreiben“, sagte Karl Gernandt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Alle Abstimmungsergebnisse sowie weitere Dokumente und Informationen zur heutigen Hauptversammlung sind hier nachzulesen:http://www.hapag-lloyd.com/hv



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 302 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 15.200 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,6 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 133 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 24 Seehafenterminals in Europa, Lateinamerika, den USA, Indien und Nordafrika. 4.400 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 – 3705 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2330682

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2330682 20.05.2026 CET/CEST