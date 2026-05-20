EQS-News: IBU-tec mit erfolgreicher Hauptversammlung / Dividende beschlossen und weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt

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IBU-tec mit erfolgreicher Hauptversammlung / Dividende beschlossen und weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt



20.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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IBU-tec mit erfolgreicher Hauptversammlung / Dividende beschlossen und weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt

Weimar, 20. Mai 2026 – Die Aktionäre der IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) haben auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 96 % zugestimmt. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 51,11 % des Aktienkapitals vertreten. Beschlossen wurde u.a. die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,12 EUR je Aktie.

Die Hauptversammlung hat zudem Max Narr, General Partner beim Venture Capital Fonds Blue Forest Ventures, neu in den IBU-tec Aufsichtsrat gewählt. Narr war bis 2020 operativ bei der IBU-tec-Gruppe tätig, u.a. in leitender Funktion bei der Tochtergesellschaft BNT Chemicals sowie als Head of Investor Relations. Der IBU-tec Aufsichtsrat ist nunmehr mit vier Personen besetzt.

Der CEO von IBU-tec, Jörg Leinenbach, und der CPO und Unternehmensgründer Ulrich Weitz stellten den Aktionären auf der Hauptversammlung erneut die Strategie des Unternehmens mit Schwerpunkt im Batteriebereich vor. Sie informierten dabei über die nächsten Schritte zur Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen mit der PowerCo SE. Das laufende Jahr wird geprägt sein durch den Aufbau von Kapazitäten zur großvolumigen Produktion von LFP-Batteriematerial. Die Arbeiten verlaufen weiterhin vollständig nach Plan. Ab Ende 2027 sollen die Anlagen produktionsbereit sein.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlungen können im IR-Bereich unter folgendem Link nachgelesen werden: https://www.ibu-tec.de/investor-relations/hauptversammlung/

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

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t +49 69 905505-52

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Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2330310

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