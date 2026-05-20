EQS-News: Kulmbacher Brauerei AG: Aufsichtsrat

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EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
Kulmbacher Brauerei AG: Aufsichtsrat

20.05.2026 / 14:28 CET/CEST
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Aufsichtsrat

In der Hauptversammlung am 20. Mai 2026 wurden die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat für die gemäß der Satzung vorgesehene Dauer bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2029 gewählt. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Herren Jörg Biebernick, Hans Albert Ruckdeschel, Martin Brümmerhoff und Frau Nicole Bourjau (Anteilseignervertreter) sowie aus Frau Martina Weber und Herrn Thomas Gillich (Arbeitnehmervertreter). Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 20. Mai 2026 Herrn Jörg Biebernick zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Mitteilende Person:
Christoph Ahlborn, Vorstandssprecher

20.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Deutschland
Telefon:09221-705-162
E-Mail:heike.hartelt@kulmbacher.de
Internet:www.kulmbacher-brauerei-ag.de
ISIN:DE0007007007
WKN:700700
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access)
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