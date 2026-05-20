EQS-News: Kulmbacher Brauerei AG: Aufsichtsrat

EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Kulmbacher Brauerei AG: Aufsichtsrat



20.05.2026 / 14:28 CET/CEST

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Aufsichtsrat

In der Hauptversammlung am 20. Mai 2026 wurden die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat für die gemäß der Satzung vorgesehene Dauer bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2029 gewählt. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Herren Jörg Biebernick, Hans Albert Ruckdeschel, Martin Brümmerhoff und Frau Nicole Bourjau (Anteilseignervertreter) sowie aus Frau Martina Weber und Herrn Thomas Gillich (Arbeitnehmervertreter). Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 20. Mai 2026 Herrn Jörg Biebernick zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Mitteilende Person:

Christoph Ahlborn, Vorstandssprecher

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft Lichtenfelser Straße 9 95326 Kulmbach Deutschland Telefon: 09221-705-162 E-Mail: heike.hartelt@kulmbacher.de Internet: www.kulmbacher-brauerei-ag.de ISIN: DE0007007007 WKN: 700700 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access) EQS News ID: 2330724

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