EQS-News: NCCN bekräftigt Engagement für Ressourcen zur Bewältigung krebsbedingter Belastungen weltweit während des Monats der psychischen Gesundheit

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NCCN bekräftigt Engagement für Ressourcen zur Bewältigung krebsbedingter Belastungen weltweit während des Monats der psychischen Gesundheit



20.05.2026 / 14:05 CET/CEST

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Die neueste Version des Distress-Thermometers und der Problemliste des National Comprehensive Cancer Network ist kostenlos in mehr als 70 Sprachen erhältlich.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-ein Zusammenschluss führender Krebszentren- gibt bekannt, dass die neueste Version des NCCN Distress Thermometers und der Problemliste, ein schnelles, validiertes Screening-Tool (0-10-Skala), in mehr als 70 Sprachen zur Erkennung und Behandlung von Patientenstress verfügbar ist. Mit diesem einseitigen Instrument können Krebsmediziner ihre Patienten schnell und effektiv auf psychische, physische, soziale oder spirituelle Probleme untersuchen, die den Umgang mit Krebs, seinen Symptomen oder seiner Behandlung erschweren könnten.

Menschen auf der ganzen Welt können NCCN.org/distress-thermometer besuchen, um kostenlosen Zugang zum NCCN Distress Thermometer Screening Tool in den verfügbaren Sprachen zu erhalten. Das NCCN stellt außerdem kostenlose Ressourcen zur Verfügung, um Pflegekräfte bei der Bewältigung von Notlagen zu unterstützen, sowie eine neu aktualisierte Version für Patienten und Pflegekräfte mit leicht verständlicher Sprache, Bildern und einem Glossar, dank der Finanzierung durch die NCCN Foundation®.

„Der Monat Mai, in dem das Bewusstsein für psychische Gesundheit geweckt wird, ist eine wichtige Erinnerung daran, wie sich das sozial-emotionale Wohlbefinden auf Menschen mit Krebs auswirken kann", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Qualitativ hochwertige Krebsbehandlung bedeutet, den ganzen Menschen zu behandeln und alle praktischen und psychologischen Probleme zu erkennen und anzugehen. Wir halten das NCCN Distress Thermometer und die Problemliste in Dutzenden verschiedener Sprachen auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zu der Unterstützung hat, die er braucht."

Das Distress Thermometer wurde im Jahr 2025 weltweit fast 7.000 Mal heruntergeladen, am häufigsten in Deutschland, Brasilien, Indien, China und der Schweiz.

Eine auf der NCCN-Jahreskonferenz 2026 vorgestellte und jetzt unter JNCCN.org abrufbare Forschungszusammenfassung von Babayan et. al. validiert das übersetzte NCCN Distress Thermometer als hilfreiches und kulturell angemessenes Instrument zur Erkennung psychischer Probleme bei armenischsprachigen Patienten. Die Ergebnisse sprechen dafür, den Einsatz dieser Methode zu integrieren, um die Krebsbehandlung zu verbessern. Das NCCN Distress Thermometer wurde zuvor in einer unabhängigen, von Experten begutachteten Studie aus 25 Ländern als wirksamer Indikator für Stress bestätigt, die 2022 in Psycho-Oncology veröffentlicht wurde.

Die vollständige Liste der verfügbaren Sprachen umfasst neben Englisch auch andere Sprachen:

Afrikaans

Albanisch

Amharisch

Arabisch

Armenisch

Bengali/Bangla

Bulgarisch

Birmanisch

Katalanisch

Chinesisch *

Kroatisch

Tschechisch

Dänisch

Niederländisch

Estnisch

Finnisch

Französisch *

Galizisch

Georgisch

Deutsch

Griechisch

Hausa

Hebräisch Hindi

Hmong

Ungarisch

Isländisch

Igbo

Indonesisch

Italienisch

Japanisch

Javanisch

Khmer

Koreanisch

Kurdisch

Lettisch/Lettisch

Litauisch

Mazedonisch

Malaiisch

Malayalam

Marathi

Nepali

Norwegisch

Oromo

Persisch

Polnisch Portugiesisch *

Punjabi

Rumänisch

Russisch

Serbisch

Slowakisch

Slowenisch

Somali

Spanisch *

Suaheli

Schwedisch

Tagalog

Tamilisch

Telugu

Thailändisch

Türkisch

Ukrainisch

Urdu

Vietnamesisch

Yoruba

Zulu

* Zeigt an, dass mehrere Versionen der Sprache verfügbar sind.

Das NCCN Distress Thermometer ist ein Schlüsselelement der NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) für das Distress Management. Sie ist Teil einer umfassenden Bibliothek mit evidenzbasierten, auf einem Expertenkonsens beruhenden Leitlinien, die von mehr als 2.000 multidisziplinären Fachleuten gepflegt werden und viele Krebsarten sowie Themen wie Schmerzen, Erschöpfung, Raucherentwöhnung und Überlebenshilfe abdecken. Insgesamt gibt es derzeit 91 NCCN-Leitlinien® , die bewährte Verfahren für die unterstützende Pflege sowie für die Vorsorge und Behandlung von fast allen Krebsarten enthalten.

Es gibt mehr als 90 globale Adaptionen der NCCN-Leitlinien und über 180 Übersetzungen, wobei fast die Hälfte aller registrierten Nutzer von NCCN.org außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist. Weitere Informationen über die verschiedenen Ressourcen des NCCN zur Verbesserung der internationalen Krebsversorgung finden Sie unter NCCN.org/global.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Zusammenarbeit und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

Medienkontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

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