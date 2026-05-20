EQS-News: Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt

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Optimi Health gibt Preisfestsetzung für überzeichnetes öffentliches Angebot in Höhe von 15 Mio. US-$ und Nasdaq-Uplisting bekannt



20.05.2026 / 14:00 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Mai 2026) - Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) (das "Unternehmen" oder "Optimi"), ein pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb fertiger psychedelischer Arzneimittelprodukte, gab heute die Preisfestsetzung seines gezeichneten öffentlichen Angebots (das "Angebot") im Zusammenhang mit dem Uplisting seiner Stammaktien an den Nasdaq Capital Market bekannt. Das Unternehmen bietet 2.400.000 Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 6,25 US-$ je Stammaktie an. Darüber hinaus hat das Unternehmen dem Konsortialführer (wie unten definiert) eine Option eingeräumt, bis zu weitere 360.000 Stammaktien zu erwerben. Die Stammaktien werden voraussichtlich ab dem 20. Mai 2026 unter dem Symbol "OPTH" am Nasdaq Capital Market gehandelt.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug von Emissionsabschlägen, Provisionen und sonstigen geschätzten Angebotskosten, die vom Unternehmen zu tragen sind, voraussichtlich auf etwa 15 Mio. US-$ belaufen, ohne Berücksichtigung einer möglichen Ausübung der Option des Konsortialführers zum Erwerb zusätzlicher Aktien. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Skalierung der Produktion und des Vertriebs seiner Produkte in den bestehenden Märkten, für die weitere Marktexpansion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sowie für Umsatzwachstum, allgemeines Betriebskapital und sonstige betriebliche Aufwendungen zu verwenden. Die Unternehmensleitung verfügt jedoch über einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der tatsächlichen Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot.

Joseph Gunnar & Co., LLC (der "Konsortialführer") fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-290086) in Bezug auf das oben beschriebene Angebot der Aktien wurde bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und am 19. Mai 2026 für wirksam erklärt. Eine Kopie der Registrierungserklärung kann über die Website der SEC unter www.sec.goveingesehen werden. Die Stammaktien werden in den Vereinigten Staaten ausschließlich mittels eines Prospekts angeboten und verkauft, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospekt im Zusammenhang mit diesem Angebot wird bei der SEC eingereicht werden. Sobald verfügbar, kann eine Kopie des endgültigen Prospekts bei Joseph Gunnar & Co., LLC, Prospectus Department, 40 Wall Street, 30th Floor, New York, NY 10005, telefonisch unter 212-440-9600 oder per E-Mail an prospectus@jgunnar.com angefordert werden. Anleger können diese Unterlagen auch kostenlos über die Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufen.

Vor einer Investition sollten Anleger den Prospekt sowie weitere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec unter Berufung auf die Ausnahme von den Prospektanforderungen für "Listed Issuer Financings" gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions, in der durch Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten Fassung (die "Listed Issuer Financing Exemption"), durchgeführt. Jede Verteilung von Stammaktien außerhalb Kanadas erfolgt gemäß den anwendbaren ausländischen Wertpapiergesetzen sowie der Ausnahme für öffentliche Angebote gemäß BC Instrument 72-503 - Distribution of Securities outside British Columbia.

Ergänzend zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. April 2026, in der die Absicht angekündigt wurde, einen Teil des Angebots in Kanada unter Berufung auf die Listed Issuer Financing Exemption durchzuführen, wurde ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument in Bezug auf das Angebot (das "Angebotsdokument") veröffentlicht. Dieses ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.optimihealth.ca abrufbar. Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Stammaktien treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es erfolgt kein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder Rechtsordnungen rechtswidrig wäre.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, ergänzend zu seiner Pressemitteilung vom 16. März 2026, dass der Stichtag für die zuvor angekündigte Konsolidierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf Basis von einer (1) Stammaktie nach Konsolidierung für jeweils dreißig (30) Stammaktien vor Konsolidierung (die "Konsolidierung") der 19. Mai 2026 war. Die Konsolidierung wurde am 19. Mai 2026 um 16:30 Uhr wirksam, und der Handel der Stammaktien nach der Konsolidierung an der Canadian Securities Exchange beginnt mit Markteröffnung am 20. Mai 2026. Die Stammaktien des Unternehmens werden unter einer neuen CUSIP-Nummer (68405H308) und ISIN (CA68405H3080) gehandelt. Der Ausübungspreis sowie die Anzahl der im Rahmen der ausstehenden Warrants und Optionen des Unternehmens ausgebbaren Stammaktien wurden verhältnismäßig angepasst, um der Konsolidierung Rechnung zu tragen. Bruchteilsaktien, die infolge der Konsolidierung entstanden sind, wurden auf die nächstniedrigere ganze Aktie abgerundet.

Nach Durchführung der Konsolidierung und unter der Annahme, dass keine weiteren Emissionen erfolgen, erwartet das Unternehmen, vor Rundung von Bruchteilsaktien und vor Berücksichtigung des Angebots, über etwa 3.225.881 ausgegebene und ausstehende Stammaktien zu verfügen.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung wird das Unternehmen von Aktionären, deren Aktien in Book-Entry- oder DRS-Form gehalten werden, kein Übertragungsschreiben verlangen. Alle derartigen Aktionäre erhalten automatisch die ihnen zustehenden Stammaktien nach der Konsolidierung, und die Endeavour Trust Corporation wird als Transferstelle die entsprechenden DRS-Bestätigungen verteilen. Die Endeavour Trust Corporation hat bestätigt, dass alle Stammaktien des Unternehmens, die von eingetragenen Aktionären zum Stichtag am 19. Mai 2026 gehalten wurden, entsprechend verarbeitet werden. Die Konsolidierung bleibt den Richtlinien der Canadian Securities Exchange vorbehalten.

Über Optimi Health Corp.

Optimi Health Corp. (NASDAQ: OPTH) (CSE: OPTI) (FSE: 8BN) ist ein pharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb psychedelischer Arzneimittelprodukte in GMP-Qualität für Therapien im Bereich psychischer Gesundheit. Als von Health Canada lizenzierter pharmazeutischer Hersteller produziert Optimi validierte MDMA- und botanische Psilocybin-Arzneimittelprodukte in seinen GMP-konformen Einrichtungen in British Columbia, Kanada.

Optimi liefert sowohl pharmazeutische Wirkstoffe als auch fertige Darreichungsformen an regulierte klinische und therapeutische Programme weltweit. Die Produkte werden derzeit Patienten in Australien im Rahmen des Authorized Prescriber Scheme verschrieben und sind in Kanada über das Special Access Program verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimi Health.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dane Stevens, CEO

Optimi Health Corp.

(778) 761-4551

investors@optimihealth.ca

Investor Relations Kontakt:

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(262) 357-2918

OPTHF@mzgroup.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich des erwarteten Abschlusses, Zeitpunkts, Umfangs und der Bedingungen des Angebots; den erwarteten Handelsbeginn der Stammaktien des Unternehmens am Nasdaq Capital Market; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; den Abschluss und die Auswirkungen der Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die anwendbaren Nasdaq-Notierungsanforderungen zu erfüllen; den Abschluss eines Teils des Angebots in Kanada unter Berufung auf die Listed Issuer Financing Exemption; die beabsichtigte Berufung auf Coordinated Blanket Order 45-935; den Erhalt erforderlicher behördlicher und börsenrechtlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der Canadian Securities Exchange, des Nasdaq Capital Market und der SEC; sowie die Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Zu diesen Annahmen zählen unter anderem die Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Anlegernachfrage; die Fähigkeit des Unternehmens, des Konsortialführers und anderer Parteien, die üblichen Abschlussbedingungen zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Nasdaq-Notierungsanforderungen im Zusammenhang mit dem Angebot zu erfüllen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen im Geschäftsbetrieb, in der Finanzlage, in den operativen Ergebnissen oder in den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, kann es keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge geben.

Dementsprechend gibt es wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Marktvolatilität oder ungünstige Kapitalmarktbedingungen; das Scheitern des Angebots, der Konsolidierung oder einer gleichzeitigen kanadischen Privatplatzierung zu den erwarteten Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt; Verzögerungen beim Erhalt behördlicher oder börsenrechtlicher Genehmigungen; sowie die unter "Risk Factors" in der geänderten Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 im Zusammenhang mit dem Angebot oder in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich. Neue Faktoren treten von Zeit zu Zeit auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusehen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors bzw. einer Kombination von Faktoren zu beurteilen, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Optimi Health Corp. Kanada ISIN: CA68405H3080 EQS News ID: 2330688

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