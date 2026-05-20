EQS-News: ZEAL Network SE: Hauptversammlung wählt Dr. Hans-Holger Albrecht in den Aufsichtsrat und erhöht Basisdividende

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ZEAL Network SE: Hauptversammlung wählt Dr. Hans-Holger Albrecht in den Aufsichtsrat und erhöht Basisdividende



20.05.2026 / 14:04 CET/CEST

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ZEAL Network SE: Hauptversammlung wählt Dr. Hans-Holger Albrecht in den Aufsichtsrat und erhöht Basisdividende

Dr. Hans-Holger Albrecht in den Aufsichtsrat der ZEAL Network SE gewählt

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen

Basisdividende steigt auf 1,40 Euro je Aktie

Hamburg, 20. Mai 2026.

Die Hauptversammlung 2026 hat Dr. Hans-Holger Albrecht als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt. Er war bereits Anfang April auf Antrag von Aufsichtsrat und Vorstand gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden und folgt auf Peter Steiner, der im Mai 2025 sein Amt niedergelegt hatte.

Dr. Albrecht studierte Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in börsennotierten und privaten Unternehmen aus den Bereichen Medien, Technologie und Telekommunikation. Unter anderem war er in leitenden Funktionen bei der RTL Group tätig. Heute ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Scout24 SE, Mitglied des Verwaltungsrats der Deezer S.A. sowie Chairman of the Board of Directors der Superbet Holding S.A.

„Wir freuen uns sehr, Hans-Holger Albrecht für den Aufsichtsrat der ZEAL Network SE gewonnen zu haben. Mit seiner umfassenden internationalen Management- und Aufsichtsratserfahrung wird er wichtige Impulse für die weitere Wachstumsstrategie von ZEAL setzen“, sagt Carola Gräfin von Schmettow, Aufsichtsratsvorsitzende der ZEAL Network SE.

Die Präsenz der ordentlichen Hauptversammlung lag bei rund 71 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Dazu zählt auch die Erhöhung der Basisdividende für das Geschäftsjahr 2025 von € 1,30 auf € 1,40 je Aktie. Die Gesamtausschüttung beläuft sich damit auf € 29,5 Millionen, verglichen mit € 50,6 Millionen im Vorjahr, als zusätzlich zur Basisdividende von € 1,30 eine Sonderdividende von € 1,10 ausgeschüttet wurde.

„Wir freuen uns, die Erfolgsgeschichte von ZEAL gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären weiterzuschreiben. Die erhöhte Basisdividende unterstreicht die starke Entwicklung unseres Geschäfts und unseren Anspruch, unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Gleichzeitig treiben wir die strategische Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells konsequent voran: Mit der gezielten Erweiterung unseres Angebots – etwa durch die Traumhaus- und Traumautoverlosung – diversifizieren wir unser Geschäft, erschließen zusätzliche Wachstumspotenziale und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum über das klassische Lotterievermittlergeschäft hinaus”, sagt Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE.

Eine Übersicht aller Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten ist online unter

www.zealnetwork.de/hv

verfügbar.

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