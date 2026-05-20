EQS-News: ZPMC präsentiert Hafenausrüstungsmodelle beim Tag der offenen Tür im chinesischen Konsulat in Hamburg

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ZPMC präsentiert Hafenausrüstungsmodelle beim Tag der offenen Tür im chinesischen Konsulat in Hamburg



20.05.2026 / 14:40 CET/CEST

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Mit LEGO gebaute Vorführungen, die die Hafenmaschinen in den Blickpunkt rückten und das Interesse von lokalen Beamten, Kunden und Besuchern der Gemeinde weckten

SHANGHAI, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) nahm kürzlich an einem öffentlichen Tag der offenen Tür teil, der vom chinesischen Generalkonsulat in Hamburg, Deutschland, veranstaltet wurde. Unter dem Motto "Offener Austausch, gemeinsame Zukunft" zielte die Veranstaltung darauf ab, den Dialog zwischen chinesischen Unternehmen und der lokalen Gemeinschaft zu fördern und gleichzeitig das öffentliche Verständnis für chinesische Unternehmen in Deutschland zu stärken.

Während der Veranstaltung besuchten der chinesische Generalkonsul in Hamburg Lin Dong und der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher den Stand des ZPMC. Sie diskutierten mit Unternehmensvertretern über die Aussichten der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit in den Bereichen Hafenausrüstung, intelligente Fertigung und Entwicklung grüner Häfen und äußerten sich zuversichtlich über die künftige Zusammenarbeit.

Die Veranstaltung umfasste auch einen interaktiven Demonstrationsbereich, in dem ZPMC-Mitarbeiter mit Hilfe von Bauklötzen maßstabsgetreue Modelle der Hafenausrüstung und Arbeitsszenarien des Unternehmens zusammenbauen und bedienen konnten. Die Modelle veranschaulichten anschaulich die technischen Möglichkeiten und Anwendungen des ZPMC im Bereich der Hafenmaschinen. Die Ausstellung stieß sowohl bei Firmenkunden als auch bei Besuchern aus der Region auf reges Interesse und führte zu lebhaften Gesprächen am gesamten Veranstaltungsort.

Cision

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