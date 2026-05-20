Erneuter Drohnen-Vorfall - Litauen sperrt zeitweise Hauptstadt-Flughafen

Vilnius, 20. ⁠Mai (Reuters) - Im Baltikum ist es auch am Mittwoch zu Zwischenfällen mit Drohnen gekommen. Litauen löste wegen einer in seinen Luftraum eingedrungenen Drohne Luftalarm aus und stellte den Flugverkehr am ‌Hauptstadtflughafen in Vilnius vorübergehend ein. Das Militär forderte die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen. Auch der Zugverkehr in der Region ⁠wurde gestoppt ⁠und das Parlament gewarnt. In Moskau erklärte Regierungssprecher Dmitri Peskow, die Drohnen würden genau beobachtet, eine angemessene Reaktion werde ausgearbeitet. Russland wirft der Ukraine vor, ihre Drohnen bei Angriffen über das Baltikum zu lenken. Nato-Generalsekretär Mark ‌Rutte nannte die Vorstellung lächerlich, die baltischen ‌Staaten würden ihren Luftraum für ukrainische Drohnenangriffe öffnen.

Die litauische Armee teilte mit, die Herkunft der Drohne sei nicht bekannt. Sie ⁠sei entweder abgestürzt oder habe den litauischen Luftraum wieder verlassen. ‌Nato-Kampfjets hätten den Flugkörper nicht ⁠auffinden können. Das nationale Krisenzentrum hatte mitgeteilt, die Drohne sei aus dem benachbarten Belarus auf Litauen zugeflogen.

Erst am Dienstag hatte ein Nato-Kampfjet eine mutmaßliche ukrainische ‌Drohne über Estland abgeschossen. Die ⁠Ukraine hat ihre Langstrecken-Drohnenangriffe auf ⁠Ziele unter anderem im Ostseeraum ausgeweitet. Seit März sind mehrfach ukrainische Drohnen in den Luftraum der an Russland grenzenden Nato-Staaten Finnland, Lettland, Litauen und Estland eingedrungen. Die baltischen Staaten machen Moskau für die Zwischenfälle verantwortlich und betonen das Recht der Ukraine, Ziele in Russland anzugreifen.

(Bericht von Andrius Sytas, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)