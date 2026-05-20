EU will Handelsabkommen mit USA umsetzen - Einigung auf Gesetzestext

Brüssel/Berlin, 20. Mai (Reuters) - ⁠Die Europäische Union ist bei der Umsetzung des Handelsabkommens mit den USA einen wichtigen Schritt vorangekommen. In der Nacht zu Mittwoch einigten sich das Europäische Parlament und der Rat, der die EU-Regierungen vertritt, auf einen Gesetzestext. Die vorläufige Verständigung ebnet den Weg für Zollsenkungen der EU auf US-Produkte, enthält jedoch auch Schutzmaßnahmen für den Fall, dass US-Präsident Donald ‌Trump die Vereinbarung nicht einhält. Das Abkommen sollte der Wirtschaft Planungssicherheit geben und einen Handelskrieg mit den USA abwenden. Allerdings gab es immer wieder Verzögerungen.

Die deutsche Industrie äußerte sich positiv. Der Exportverband BGA sprach von ⁠einem wichtigen Signal. "Europa ist ⁠handlungsfähig", so BGA-Präsident Dirk Jandura. Die Vereinbarung könne helfen, die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen zu stabilisieren. "Wichtig ist nun, dass die politischen Vereinbarungen schnell in verbindliches Recht umgesetzt werden." Der Industrieverband BDI äußerte die Hoffnung, dass der Kompromiss Mitte Juni ohne weitere Verzögerungen vom Europäischen Parlament verabschiedet werde. "Erst dann kann die EU ihre Zusagen aus dem Turnberry‑Deal vom Sommer 2025 umsetzen."

Das Abkommen sichert den Vereinigten Staaten deutlich bessere Bedingungen im Handel, indem Industriezölle auf US-Produkte abgeschafft werden. Die Zölle für die meisten EU-Exporte in die USA sollen ‌bei 15 Prozent liegen. Das ist gegenüber früheren Drohungen Trumps weniger, ‌gegenüber der Vergangenheit aber mehr. Zuletzt hatte Trump gedroht, deutlich höhere Zölle auf europäische Autos zu erheben, sollte die EU ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli umsetzen.

KÜNDIGT TRUMP DAS ABKOMMEN NOCH AUF?

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula ⁠von der Leyen, begrüßte die Einigung. Dies bedeute, dass die EU bald ihren Teil der gemeinsamen Erklärung erfüllen ‌werde, schrieb sie auf der Plattform X. "Gemeinsam können wir einen ⁠stabilen, berechenbaren, ausgewogenen und für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Handel gewährleisten."

Hildegard Müller, die Präsidentin des Automobilverbands VDA, warnte, die neu hinzugekommenen Schutzklauseln dürften nicht dazu führen, dass die US-Seite das Abkommen aufkündige. "Beide Seiten sind daher nun aufgefordert, die Verhandlungen schnellstmöglich verlässlich zu finalisieren." Allerdings seien auch US-Zölle in Höhe ‌von 15 Prozent für Pkw und deren Teile eine spürbare ⁠Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie.

Die EU-Abgeordneten hatten auf ⁠strengere Schutzmaßnahmen gedrängt. Dazu zählten eine Klausel, nach der die EU die Zölle erst dann senken würde, wenn die USA ihren Teil der Abmachung erfüllen, sowie die Möglichkeit, das Abkommen bei Verstößen der USA auszusetzen. Zudem forderten sie eine Befristung der EU-Zollzugeständnisse bis zum 31. März 2028, die nun aber erst nach drei Jahren auslaufen sollen. Die EU-Regierungen zeigten sich jedoch zurückhaltender, da sie befürchteten, die Trump-Regierung zu verärgern. Die EU-Gesetzgeber hatten die erforderliche Gesetzgebung zuvor zweimal unterbrochen, nachdem Trump mit neuen Zöllen gedroht hatte.

Die Chefunterhändlerin der Europäischen Volkspartei für das US-Abkommen, Zeljana Zovko, betonte, es gebe noch Raum für weitere Gespräche über ungelöste Fragen. Sie ⁠verwies vor allem auf den Stahl- und Aluminiumsektor, in dem höhere US-Zölle gelten.

(Bericht von Christian Krämer und Philip Blenkinsop, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)