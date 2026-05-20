EU will Handelsabkommen mit USA umsetzen - Einigung auf Gesetzestext

Brüssel/Berlin, 20. Mai (Reuters) - Die ⁠Europäische Union ist bei der Umsetzung des Handelsabkommens mit den USA einen wichtigen Schritt vorangekommen. In der Nacht zu Mittwoch einigten sich das Europäische Parlament und der Rat, der die EU-Regierungen vertritt, auf einen Gesetzestext. Die vorläufige Verständigung ebnet den Weg für Zollsenkungen der EU auf US-Produkte, enthält jedoch auch Schutzmaßnahmen für den Fall, dass US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung nicht einhält. Das Abkommen dürfte der Wirtschaft Planungssicherheit geben und soll ‌einen Handelskrieg mit den USA abwenden. Allerdings gab es immer wieder Verzögerungen. Offen ist, wie Trump auf die Schutzmaßnahmen der EU reagieren wird.

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), sagte, die EU müsse gewappnet sein für Überraschungen aus dem Weißen Haus. Dies ⁠sei bei den Verhandlungen ⁠berücksichtigt worden. Das EU-Parlament solle nun Mitte Juni abstimmen. Lange sagte, sein Eindruck sei, es werde eine Mehrheit für den Kompromiss geben. Am 2. Juni soll zunächst der Handelsausschuss grünes Licht geben.

Nach Angaben des EU-Parlaments soll das geplante Gesetz Ende 2029 auslaufen, sofern es nicht verlängert wird. Trumps zweite Amtszeit endet regulär im Januar 2029. Um die hohen US-Zölle auf Stahl und Aluminium zu drücken, setzt die EU den USA eine Frist. Wenn Ende 2026 noch immer höhere Zölle als 15 Prozent gelten, will Europa eigene Zugeständnisse aussetzen. Ein Schutzmechanismus ‌soll zudem greifen, wenn das Abkommen der europäischen Industrie und der Landwirtschaft ernsthaften Schaden ‌zufügt.

Hildegard Müller, die Präsidentin des deutschen Automobilverbands VDA, warnte, die neuen Schutzklauseln dürften nicht dazu führen, dass die US-Seite das Abkommen aufkündige. "Beide Seiten sind daher nun aufgefordert, die Verhandlungen schnellstmöglich verlässlich zu finalisieren." Allerdings seien auch US-Zölle in Höhe von 15 Prozent für Pkw und deren Teile eine spürbare Herausforderung ⁠für die Automobilindustrie.

KEIN GUTER DEAL FÜR EU - ALTERNATIVE ABER NOCH SCHLECHTER

Das Abkommen sichert den Vereinigten Staaten deutlich bessere Bedingungen im Handel, indem Industriezölle ‌auf US-Produkte abgeschafft werden. Die Zölle für die meisten EU-Exporte in die ⁠USA sollen bei 15 Prozent liegen. Das ist gegenüber früheren Drohungen Trumps weniger, gegenüber der Vergangenheit aber mehr. Zuletzt hatte Trump gedroht, deutlich höhere Zölle auf europäische Autos zu erheben, sollte die EU ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli umsetzen.

Lange kritisierte den Deal, der im Sommer 2025 in Schottland geschlossen wurde. "Der ist ungleich - 15 Prozent zu ‌null." Trump habe den Handel aber mit der Sicherheitspolitik verknüpft, weswegen Kommissionspräsidentin ⁠Ursula von der Leyen zugestimmt habe. Wegen Drohungen von Trump ⁠mit höheren Zöllen wurde die Umsetzung der EU mehrfach verschoben.

"Die USA sind und bleiben unser weltweit wichtigster Partner", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Und Vereinbarungen mit Partnern hält man ein." Die Einigung der EU schaffe Planbarkeit für Unternehmen. Von der Leyen teilte mit, die EU werde bald ihren Teil der gemeinsamen Erklärung erfüllen. "Gemeinsam können wir einen stabilen, berechenbaren, ausgewogenen und für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Handel gewährleisten."

DEUTSCHE INDUSTRIE: WICHTIGES SIGNAL

Die deutsche Industrie äußerte sich positiv. Der Exportverband BGA sprach von einem wichtigen Signal. "Europa ist handlungsfähig", so BGA-Präsident Dirk Jandura. Die Vereinbarung könne helfen, die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen zu stabilisieren. "Wichtig ist nun, dass die politischen Vereinbarungen schnell in verbindliches Recht umgesetzt werden." Der Industrieverband BDI äußerte die Hoffnung, dass der Kompromiss Mitte Juni ohne weitere Verzögerungen vom Europäischen Parlament verabschiedet werde.

Die Chefunterhändlerin der Europäischen Volkspartei für das US-Abkommen, Zeljana Zovko, betonte, es gebe ⁠noch Raum für weitere Gespräche über ungelöste Fragen. Sie verwies vor allem auf den Stahl- und Aluminiumsektor, in dem höhere US-Zölle gelten.

(Bericht von Christian Krämer und Philip Blenkinsop, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)