Eurowings baut auch dank Ryanair-Rückzug Angebot in Berlin aus
Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Der Ferienflieger Eurowings baut sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER ab dem Winterflugplan aus und stärkt damit die Marktposition der Lufthansa-Gruppe. Die Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge werde um zwei auf elf aufgestockt, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mit. Damit wachse das Personal vor Ort auf mehr als 300 Crew-Mitglieder. Zu den neuen Zielen gehört unter anderem Bologna in Italien. Zudem werden mehr Verbindungen auf die Kanarischen Inseln angeboten. Die Lufthansa-Gruppe stelle inzwischen rund 30 Prozent aller Flüge von und zum BER.
"Mit zwei zusätzlichen Maschinen, neuen Strecken und höheren Frequenzen reagiert die Airline auf die jüngsten Marktveränderungen am BER", erklärte Eurowings. Konkurrent Ryanair hatte Ende April angekündigt, wegen zu hoher Standortkosten am BER seine Basis mit sieben fest stationierten Flugzeugen zu schließen und ab Herbst die Zahl der Berlin-Flüge zu halbieren. Europas größter Billigflieger beklagt sich wie die gesamte Branche über zu hohe Entgelte und Gebühren an deutschen Flughäfen. Das sieht auch Eurowings-Chef Max Kownatzki so: "Berlin bietet viel Potenzial – für einen nachhaltigen Netzausbau brauchen Airlines aber wettbewerbsfähige Bedingungen." Die Senkung der Luftverkehrssteuer ab Juli begrüßten die Airlines als ersten Schritt, dem weitere Entlastungen folgen müssten.
(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)