Eurowings baut auch dank Ryanair-Rückzug Angebot in Berlin aus

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 20. ⁠Mai (Reuters) - Der Ferienflieger Eurowings baut sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER ab dem Winterflugplan aus und stärkt damit die Marktposition der Lufthansa-Gruppe. Die Zahl der in ‌Berlin stationierten Flugzeuge werde um zwei auf elf aufgestockt, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mit. Damit ⁠wachse ⁠das Personal vor Ort auf mehr als 300 Crew-Mitglieder. Zu den neuen Zielen gehört unter anderem Bologna in Italien. Zudem werden mehr Verbindungen auf die Kanarischen Inseln angeboten. Die Lufthansa-Gruppe stelle inzwischen ‌rund 30 Prozent aller Flüge ‌von und zum BER.

"Mit zwei zusätzlichen Maschinen, neuen Strecken und höheren Frequenzen reagiert die Airline auf die ⁠jüngsten Marktveränderungen am BER", erklärte Eurowings. Konkurrent Ryanair hatte ‌Ende April angekündigt, wegen ⁠zu hoher Standortkosten am BER seine Basis mit sieben fest stationierten Flugzeugen zu schließen und ab Herbst die Zahl der Berlin-Flüge zu ‌halbieren. Europas größter Billigflieger ⁠beklagt sich wie die gesamte ⁠Branche über zu hohe Entgelte und Gebühren an deutschen Flughäfen. Das sieht auch Eurowings-Chef Max Kownatzki so: "Berlin bietet viel Potenzial – für einen nachhaltigen Netzausbau brauchen Airlines aber wettbewerbsfähige Bedingungen." Die Senkung der Luftverkehrssteuer ab Juli begrüßten die Airlines als ersten Schritt, dem weitere Entlastungen folgen müssten.

(Bericht ⁠von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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