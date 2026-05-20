Expertengremium für digitalen Sozialstaat nimmt Arbeit auf

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung will den Sozialstaat durch stärkere Digitalisierung einfacher und verlässlicher machen. Ein dazu eingesetztes Expertengremium nahm am Mittwoch seine Arbeit auf. Den ‌Startschuss gaben Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU). "Mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie, das ist das ⁠Leitbild ⁠für den modernen Sozialstaat", sagte Bas. Ziel sei es, das "Behörden-Labyrinth" abzuschaffen.

Das Gremium aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen soll bis Ende 2027 monatlich tagen. Innerhalb von sechs Monaten soll es ‌einen festen Zeit- und Maßnahmenplan ‌vorlegen. Die Regierung setzt damit eine Empfehlung der Kommission zur Sozialstaatsreform um. Bas hatte am Dienstag von ⁠einem "digitalen Wildwuchs" gesprochen, mit dem Schluss sein müsse.

Konkret ‌soll ein zentrales digitales Sozialportal ⁠als "OneStopShop" entstehen, über das alle Sozialleistungen beantragt und verwaltet werden können. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die geplante digitale Brieftasche ("EUDI-Wallet") für das ‌Smartphone. Sie soll digitale ⁠Ausweise verfügbar machen und ⁠das Einreichen von Nachweisen erleichtern. "Wenn wir Anträge vereinfachen und Prozesse im Hintergrund automatisieren, befreien wir die Behörden von Routineaufgaben und schaffen wieder mehr Zeit für die persönliche Beratung", erklärte Wildberger. Künstliche Intelligenz soll die Prozesse zudem unterstützen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)