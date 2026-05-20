Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.05.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenWasserstoffKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht 1. Quartal 2026
Analog DevicesBericht 2. Quartal 2026
Branicks Group (ehem: DIC Asset)Bericht 1. Quartal 2026
BTQ TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
ELF BeautyBericht Geschäftsjahr 2026
IntuitBericht 3. Quartal 2026
Lithium AmericasBericht 1. Quartal 2026
NvidiaBericht 1. Quartal 2027
PoetBericht 1. Quartal 2026
Sivers SemiconductorsBericht 1. Quartal 2026
Steyr MotorsBericht 1. Quartal 2026
TargetBericht 1. Quartal 2026
TJX CompaniesBericht 1. Quartal 2027
Tokio MarineBericht Geschäftsjahr 2025
Ubisoft EntertainmentBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Poet
2G Energy
Sivers Semiconductors
Steyr Motors
Intuit
Lithium Americas
Branicks Group (ehem: DIC Asset)
Analog Devices
Ubisoft Entertainment
TJX
Tokio Marine
Target
ELF Beauty
BTQ Technologies

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