Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.05.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|2G Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|Analog Devices
|Bericht 2. Quartal 2026
|Branicks Group (ehem: DIC Asset)
|Bericht 1. Quartal 2026
|BTQ Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|ELF Beauty
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Intuit
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lithium Americas
|Bericht 1. Quartal 2026
|Nvidia
|Bericht 1. Quartal 2027
|Poet
|Bericht 1. Quartal 2026
|Sivers Semiconductors
|Bericht 1. Quartal 2026
|Steyr Motors
|Bericht 1. Quartal 2026
|Target
|Bericht 1. Quartal 2026
|TJX Companies
|Bericht 1. Quartal 2027
|Tokio Marine
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ubisoft Entertainment
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.05.202618. Mai · onvista
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrotz Inflationsrisiken: Zinserhöhungen sind eine absurde Idee16. Mai · Acatis