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Generalversammlung der Warteck Invest AG



20.05.2026 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung 20. Mai 2026, 19.30 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung

Medienmitteilung (PDF)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

● Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

● Alle Verwaltungsräte wiedergewählt

● Statutenanpassung betreffend Opting up

● Ausschüttung von CHF 72.- pro Aktie

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 136. ordentlichen Generalversammlung, welche im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt.



Wiederwahl aller Verwaltungsräte und Mitglieder des Vergütungsausschusses

Alle vier bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Kurt Ritz wurde als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.



Statutenanpassung betreffend Opting up

Um die Flexibilität und die Transaktionssicherheit bei der Kapitalaufnahme zu erhöhen, hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgeschlagen, eine Opting-up-Klausel in die Statuten der Gesellschaft aufzunehmen, wonach eine Aktionärin oder ein Aktionär erst ab einer Beteiligung, die den Grenzwert von 49.00 % (statt 33.33%) überschreitet, verpflichtet ist, ein öffentliches Kaufangebot für die übrigen Aktionäre zu unterbreiten. Die Generalversammlung hat diesem Antrag zugestimmt.



Ausschüttung von CHF 72.- pro Aktie

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr um CHF 2.00 höhere Dividende von CHF 72.00 pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 36.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei) und zu CHF 36.00 aus dem Bilanzgewinn.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2025, eine attraktive Dividendenrendite von 3.7%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 27. Mai 2026.



Gefüllte Projekt-Pipeline

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die im laufenden Jahr getätigte Akquisition einer grösseren Wohnüberbauung und über die bestehende Projekt-Pipeline sowie über ausgewählte Projeke. Die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre umfasst insgesamt 12 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 230 Mio.



Ausblick

Die Gesellschaft verfügt über ein hochwertiges Immobilien-Portfolio, das hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziert ist. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit diesem Immobilien-Portfolio, der gut gefüllten Projekt-Pipeline und der soliden Finanzierungsstruktur die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobiliengeselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestandes und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Ende der Adhoc-Mitteilung

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