GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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    ^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
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| Name         | Deutsche Lufthansa AG  |
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| Straße       | Venloer Straße 151-153 |
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| Postleitzahl | 50672                  |
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| Stadt        | Köln                   |
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| Land         | Germany                |
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2. Art der Kapitalmaßnahme
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| Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
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Stand zum / Datum der Wirksamkeit
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| 19.05.2026 |
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3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
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| 1.202.082.895 |
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Ende der Mitteilung
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| Sprache     | Deutsch                                           |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG                             |
|             |                                                   |
|             | Venloer StraÃ?e 151-153.                          |
|             |                                                   |
|             | 50672 Koeln                                       |
|             |                                                   |
|             | Germany                                           |
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| Internet    | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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