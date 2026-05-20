GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten +--------------+------------------------+ | Name | Deutsche Lufthansa AG | +--------------+------------------------+ | Straße | Venloer Straße 151-153 | +--------------+------------------------+ | Postleitzahl | 50672 | +--------------+------------------------+ | Stadt | Köln | +--------------+------------------------+ | Land | Germany | +--------------+------------------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme +------------------------------------------------+ | Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) | +------------------------------------------------+ Stand zum / Datum der Wirksamkeit +------------+ | 19.05.2026 | +------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte +---------------+ | 1.202.082.895 | +---------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer StraÃ?e 151-153. | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â°