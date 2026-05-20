Inflationsrate im Euroraum steigt – EZB vor Zinserhöhung?

Der Ölpreisschock infolge des Iran-Konflikts treibt die Inflation im Euroraum in die Höhe. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im ‌April um durchschnittlich drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch ⁠mitteilte. ⁠

Damit wurde eine frühere Schätzzahl bestätigt. Im März und damit nach Ausbruch des Iran-Konflikts war die Inflationsrate bereits auf 2,6 Prozent geklettert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat als ‌mittelfristiges Stabilitätsziel eine Teuerungsrate ‌von zwei Prozent. Angeheizt wird die Inflation durch die Energiekosten, die sich im April um ⁠10,8 Prozent zum Vorjahresmonat erhöhten.

Laut Bundesbank-Präsident ‌Joachim Nagel kann ⁠die EZB die hohen Energiepreise nicht ausblenden. Zinserhöhungen würden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändere, sagte ‌er unlängst ⁠in einem Zeitungsinterview.

Die EZB hatte ⁠den Leitzins zuletzt nicht angetastet. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde wurde auf der Sitzung allerdings über die Option einer Erhöhung gesprochen - und zwar "ausführlich und eingehend". Der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz liegt derzeit bei zwei Prozent.