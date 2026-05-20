Intuit - Stabilisierung gewinnt an Konturen

Softwareaktien hatten zuletzt an der Börse einen schweren Stand. Für die Intuit-Aktie ging es im Verlauf dieser Schlechtwetterperiode von über 800 USD runter auf 350 USD. In diesem Bereich hat der Titel in den vergangenen vier Jahren immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet. Auf dieser Basis arbeitet das Papier gegenwärtig an einer Stabilisierung. Wichtige Lebenszeichen liefern in diesem Kontext diverse Indikatoren. Während der MACD gerade auf historisch niedrigem Level ein neues Einstiegssignal liefert, steht im Verlauf der Relativen Stärke der Bruch des Abwärtstrends seit Sommer 2025 sowie eine Bodenbildung zu Buche. Solche Indikatorformationen bzw. Indikatortrendbrüche besitzen oftmals einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf. Vor diesem Hintergrund definieren wir einen Anstieg über die jüngsten Hochs bei 418/419 USD als Taktgeber für einen Erholungsimpuls. Gelingt der Befreiungsschlag, definiert das Märzhoch bei 483,21 USD ein erstes Anlaufziel. Jenseits dieses Levels wäre dann sogar ein größerer Doppelboden abgeschlossen.

Intuit (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Intuit

Quelle: LSEG, tradesignal²

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