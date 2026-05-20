IRW-News: ACCESS Newswire: KI-Trading verändert den Aktien-, Gold- und Devisenmarkt: Das Update zum Multi-Agent-Trading von Funds Coin dominiert

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: KI-Trading verändert den Aktien-, Gold- und Devisenmarkt: Das Update zum Multi-Agent-Trading von Funds Coin dominiert

DENVER, CO / ACCESS Newswire / 20. Mai 2026 / Vor zehn Jahren war der algorithmische Handel noch die exklusive Domäne von Investmentbanken und Hedgefonds. Heute kann ein Retail-Trader mit 100 Dollar und einem Smartphone auf dieselbe Art der automatisierten Ausführung zugreifen, für die früher ein Team von Quants und eine Infrastruktur im Wert von Millionen erforderlich war.

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Das ist keine Übertreibung. Es ist der Wandel, der die Aktien- und Devisenmärkte still und leise umgestaltet, und KI-Handelsagenten stehen dabei im Mittelpunkt.

Die alte Welt bricht zusammen

Manueller Handel machte Sinn, als sich die Märkte noch langsam genug bewegten, damit Menschen mithalten konnten. Diese Welt existiert nicht mehr. Devisenmärkte wickeln täglich ein Volumen von über 7 Billionen Dollar ab. Kryptowährungen werden rund um die Uhr an Hunderten von Börsen gehandelt. Aktienkurse reagieren innerhalb von Millisekunden auf Nachrichten. Die Informationen bewegen sich schneller, als es ein einzelner Trader verarbeiten kann, und Emotionen wie Angst, Gier und Zögern machen eine ohnehin schon schwierige Aufgabe noch schwieriger. Die Trader, die in diesem Umfeld erfolgreich waren, waren entweder außergewöhnlich diszipliniert oder verfügten über Systeme, die ihnen die schwere Arbeit abnahmen. Nun hat die KI diese Systeme für alle anderen zugänglich gemacht.

Die Logik des Gewinns: Was KI-Handelsagenten auszeichnet und wie Funds Coin Ihren Erfolg automatisiert

Ein KI-Handelsagent ist weit mehr als nur ein einfacher Ausführungsbot; es ist ein ausgeklügeltes System, das entwickelt wurde, um globale Märkte zu analysieren und Risiken in Echtzeit zu steuern. Das System ist völlig frei von Ermüdung und emotionalen Verzerrungen, die menschliche Trader oft behindern. Während ein menschlicher Trader vielleicht ein oder zwei Charts gleichzeitig im Blick hat, scannt ein KI-System rund um die Uhr die globalen Märkte. Wo Emotionen einen Menschen dazu veranlassen, eine Verlustposition zu lange zu halten oder einen Gewinner zu früh zu verkaufen, folgt die KI der Logik. Jedes Mal. Das ist der Hauptgrund, warum KI-Handelsagenten dominieren: nicht, weil sie im philosophischen Sinne klüger sind als erfahrene Trader, sondern weil sie schneller und noch konsequenter sind.

Plattformen wie Funds Coin machen diese professionelle Technologie für Privatanleger zugänglich. Durch die Kombination quantitativer Strategieumsetzung mit einer automatisierten, benutzerfreundlichen Plattform ermöglicht Funds Coin jedem, bereits mit 100 $ zu starten, und übernimmt dabei die komplexe Marktanalyse und den Kapitaleinsatz, sodass die Performance von Daten statt von Erfahrung bestimmt wird.

Starten Sie Ihre KI-Trading-Reise

Der Übergang vom neugierigen Zuschauer zum aktiven Anleger ist ein optimierter Prozess, der darauf ausgelegt ist, technische Hürden zu beseitigen. So können Sie Ihre automatisierte Handelsstrategie in vier einfachen Schritten aktivieren:

1. Registrieren Sie sich auf fundscoin.com, um Ihr persönliches Dashboard zu eröffnen, und erhalten Sie direkt nach der Kontoeröffnung einen Sofortbonus von 50 $.

2. Sehen Sie sich die verfügbaren Investitionsstufen an, die bereits bei 50 $ beginnen, und wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Budget und Ihrem bevorzugten Zeitrahmen passt.

3. Zahlen Sie Kapital auf Ihr Konto ein, ohne dass zusätzliche Gebühren abgezogen werden, damit Ihr Geld sofort für Sie arbeitet.

4. Sobald Ihr Plan aktiv ist, schaltet sich der Autopilot des Systems ein, und die KI beginnt sofort mit dem Scannen und Ausführen von Trades.

Wählen Sie Ihre KI-Handelsstrategie in der folgenden Tabelle aus:

Die folgende Tabelle dient nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Netzwerkaktivität, Plattformregeln, Wertentwicklung der Vermögenswerte und Verfügbarkeit der Infrastruktur variieren.

KI-Plan KI-Plan Betrag Laufzeit (Tage) Tägliche Erträge Gesamtverdienst (USD) Tageszinssatz

(USD) (USD)

Täglicher kostenloser Testvertrag 50 $ 1 Tag 1 $ 51 $ 2 %

Testvertrag für neue Nutzer 100 $ 2 Tage 5 $ 110 $ 5 %

KI-basierte börsenübergreifende 500 $ 5 Tage 8,05 $ 540,25 $ 1,61 %

marktneutrale

Strategie

Intelligentes Timing-Modell zur 5000 $ 12 Tage 90,5 $ 6.086 $ 1,81 %

Gewinnrealisierung

KI-basierte gestützte thesaurierende 12.500 $ 17 Tage 243,75 $ 16.643,75 $ 1,95 %

Wachstumsstrategie

KI-basierte dynamische 58.000 $ 10 Tage 1.502,20 $ 73.022 $ 2,59 %

Cross-Exchange-Spread-Strategie

Funds Coin erklärt hiermit, dass die oben genannten Daten nur als Referenz für die Plattform dienen. Nutzer sollten alle Plattformbedingungen sorgfältig lesen und die relevanten Risiken der Teilnahme an Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten verstehen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Klicken Sie auf diesen Link, um weitere KI-Handelspläne auf Funds Coin zu sehen

Fazit: Der Wandel hat bereits stattgefunden

KI-Handelsagenten sind nicht die Zukunft der Aktien- und Devisenmärkte. Sie sind die Gegenwart. Für Privatanleger stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie diesen Wandel beachten sollten, sondern ob sie daran teilhaben wollen.

Plattformen wie Funds Coin machen diese Teilnahme zugänglich, strukturiert und transparent. Die Märkte haben sich verändert. Die Tools haben sich verändert. Die Trader, die derzeit erfolgreich sind, sind diejenigen, die sich mit ihnen verändert haben. Melden Sie sich noch heute an und werben Sie weitere Personen, um mehr Einkommen zu erzielen - bis zu 8 % Empfehlungsprovision.

Medienkontakt

E-Mail: info@fundscoin.com

Website: https://fundscoin.com

#Artificial Intelligence Technology

#AI Trading

QUELLE: Funds Coin Investment Ltd

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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