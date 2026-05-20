IRW-News: Banyan Gold Corp.: Banyan erweitert die Schätzung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen und verbessert den Gehalt in der Lagerstätte AurMac im Yukon, Kanada

IRW-PRESS: Banyan Gold Corp.: Banyan erweitert die Schätzung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen und verbessert den Gehalt in der Lagerstätte AurMac im Yukon, Kanada

VANCOUVER, BC, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das Unternehmen oder Banyan) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/banyan-gold-corp/ - freut sich, seine neue Mineralressourcenschätzung (MRE oder die Mineralressource) bekannt zu geben, die gemäß dem National Instrument 43-101, Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101), für das AurMac-Projekt (AurMac oder das Projekt) im Yukon-Territorium erstellt wurde. Die aktualisierte MRE umfasst zusätzliche 42.000 Meter (m) aus 178 Diamantbohrlöchern innerhalb der Lagerstätten Airstrip und Powerline bei AurMac (Abbildung 1). Diese MRE wird die bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA; voraussichtlich zweite Hälfte des Jahres 2026) mit einer Erhöhung der gesamten angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen gegenüber der MRE von 2025 untermauern.

Highlights:

- Aktualisierung der Mineralressource von AurMac für 2026: o 3,64 Millionen (M) Unzen (oz) Gold (Au) in der Kategorie angezeigt (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t Au);

o Abgeleitete 4,98 Mio. oz Gold (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Au) (siehe Anmerkungen; Tabelle 1)

- Ein hochgradiger Teil der Lagerstätte bei einem Cutoff-Gehalt von 0,55 g/t Au mit:

o einer angezeigten Mineralressource von 2,45 Mio. oz bei 1,00 g/t Au (75,9 Mio. Tonnen) und

o einer abgeleiteten Mineralressource von 2,72 Mio. oz bei 0,96 g/t Au (88,1 Mio. Tonnen) (Tabelle 3);

- Die angezeigte Mineralressource wächst um 60 % in enthaltenen Unzen, bei einem Anstieg des angezeigten Gehalts um 8 %;

- Airstrip: Die angezeigte Mineralressource stieg um 38 % in enthaltenen Unzen, die abgeleitete Mineralressource um 65 % in enthaltenen Unzen bei einem Gehalt von 11 % (Tabelle 3);

- Starke Umwandlungsrate im gesamten Vorkommen, insbesondere bei Powerline, wo die angezeigte Mineralressource nun 2,80 Mio. Unzen bei 0,67 g/t Au (129,5 Mio. Tonnen) umfasst, was einem Anstieg von 68 % bei einem Gehaltanstieg von 10 % entspricht (Tabelle 3);

- Potenzial auf Distrikt-Ebene (ein Distrikt ist definiert als ein Gebiet mit einem Potenzial von über 10 Millionen Unzen), nachgewiesen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Au mit:

o Angezeigte Mineralressource von 3,93 Mio. Unzen bei 0,61 g/t Au (200,0 Mio. Tonnen) und;

o abgeleitete Mineralressource von 5,72 Mio. Unzen bei 0,51 g/t Au (351,3 Mio. Tonnen) (Tabelle 3);

- Wachstumspotenzial; die Lagerstätten sind in alle Richtungen offen, insbesondere in der Tiefe; das 70.000 m umfassende Bohrprogramm für 2026 läuft derzeit mit bis zu sechs Bohrgeräten, bisher wurden über 21.000 m absolviert.

Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,64 Mio. Unzen Gold (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t Au) und eine abgeleitete Mineralressource von 4,98 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Au) (gemäß der Definition in den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Die aktualisierte MRE ist unten in Tabelle 1 zusammengefasst. Die durch den Tagebau begrenzte MRE des AurMac-Projekts befindet sich in zwei oberflächennahen bzw. oberirdischen Lagerstätten: den Lagerstätten Airstrip und Powerline. Diese neue MRE übertrifft die für die Diamantbohrkampagne 2025 bei Banyan festgelegten Ziele.

Dies ist ein wichtiger Erfolg für Banyan und unsere Aktionäre. Mehr Unzen, mehr angezeigte Unzen und ein höherer Gesamtgehalt - dies zeugt von einer konsistenten Leistung in allen Kennzahlen. AurMac wächst an Größe, Zuversicht und Qualität. Nach Fertigstellung des aktualisierten Mineralressourcenberichts verlagert sich der Fokus nun auf die bevorstehende erste PEA, die das wirtschaftliche Potenzial von AurMac aufzeigen wird, erklärte Tara Christie, President und CEO. Unter Bezugnahme auf die Gehaltssensitivitätstabelle mit einem Cutoff-Gehalt von 0,55 g/t Au werden zusammenhängende hochgradige Kerne der Lagerstätte durch eine angezeigte Mineralressource von 2,45 Mio. Unzen Au bei 1,00 g/t Au und eine abgeleitete Ressource von 2,72 Mio. Unzen Au bei 0,96 g/t Au hervorgehoben (Tabelle 3). Die angezeigten Unzen stiegen gegenüber der MRE von 2025 um 60 % bei einer Gesamtgehaltssteigerung von 8 % auf insgesamt 3,64 Mio. Unzen bei 0,68 g/t Au. Dieser Anstieg der angezeigten Mineralressource in Verbindung mit dem verbesserten Gesamtgehalt führt zu einer Mineralressource, die voraussichtlich eine starke vorläufige wirtschaftliche Bewertung in der zweiten Jahreshälfte stützen wird. Sie unterstreicht zudem das verfeinerte geologische und mineralisierte Domänenmodell, das die Exploration und wirtschaftliche Bewertung der Lagerstätte AurMac unterstützt. Die abgeleitete Mineralressource beläuft sich nun auf 4,98 Mio. Unzen Au mit einem Gehalt von 0,58 g/t Au, was ein Gesamtwachstum von etwa 12 % im AurMac-Projekt anzeigt.

Die Schätzungen zur Goldsensitivität sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die relativ geringe Veränderung der Gesamtmenge an Unzen bei höheren Goldpreisen (3400-3600 $/oz) unterstreicht das Potenzial für eine weitere Erweiterung an den Rändern der Lagerstätte und unterhalb der konzeptionellen Grube. Die aktuelle Mineralressource ist in erster Linie durch den Umfang der Bohrungen begrenzt, und die Lagerstätte bleibt in den meisten Richtungen und in der Tiefe offen.

1: Durch den Tagebau begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

Gehalt

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840

Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799

Kombiniert 0,30 167,3 0,68 3,639

Abgeleitete MRE

Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405

Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580

Kombiniert 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische und vermarktungsbezogene Faktoren sowie durch Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressourcen zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ angegeben und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern zu begrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen.

6. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzenangaben auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84321/200526_DE_BYN.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan mit der Mineralressourcenschätzung und den Bohrlochstandorten. Querschnitte und Längsschnitte sind durch blaue Linien gekennzeichnet

Tabelle 2: Hervorgehobene 0,55 g/t Au-Cutoff-Empfindlichkeit der durch den Tagebau begrenzten angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,55 17,1 1,04 0,572

Powerline 0,55 58,8 0,99 1,876

Kombiniert 0,55 75,9 1,00 2,449

Abgeleitete MRE

Airstrip 0,55 7,0 1,33 0,300

Powerline 0,55 81,1 0,928 2,418

Kombiniert 0,55 88,1 0,96 2,718

Anmerkungen: Siehe die Anmerkungen in den Tabellen 1 und 3, die einen Auszug aus Tabelle 2 enthalten, um die Sensitivität der Mineralressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,55 g/t zu veranschaulichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84321/200526_DE_BYN.002.png

Abbildung 2: Grafische Darstellung von Tabelle 3: Sensitivität der durch Grubengrenzen begrenzten angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen der Lagerstätte AurMac (Powerline und AirStrip) gegenüber dem Cutoff-Gehalt.

Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht zur Untermauerung der aktualisierten Mineralressource (der Technische Bericht) wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Veröffentlichung auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereicht. Die zur Begrenzung der MRE verwendeten Grubenumrisse sind in Abbildung 1 dargestellt.

Tabelle 3: Durch den Tagebau begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen für AurMac; die Gehaltssensitivitäten werden für die angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen für Airstrip, Powerline und insgesamt dargestellt.

AIRSTRIP AIRSTRIP

ANGEZEIGTE MRE - 3.500 USD-GRUBEN ABGELEITETE MRE - 3500 USD GRUBENGRENZE

Au-Cutoff Tonnage Au-Gehalt Goldgehalt Au-Cutoff Menge Goldgehalt Au-Gehalt

g/t Tonnen g/t Unzen g/t Tonnen g/t oz

0,05 122.691.685 0,304 1.199.167 0,05 55.353.720 0,319 567.713

0,10 85.062.654 0,406 1.110.340 0,10 35.914.865 0,452 521.920

0,15 65.579.805 0,490 1.033.135 0,15 26.747.586 0,565 485.874

0,20 53.927.495 0,558 967.465 0,20 21.890.912 0,652 458.883

0,25 44.879.075 0,626 903.253 0,25 18.107.950 0,742 431.981

0,30 37.723.361 0,693 840.494 0,30 15.080.859 0,836 405.344

0,35 31.798.948 0,761 778.016 0,35 12.677.891 0,933 380.294

0,40 26.772.697 0,834 717.876 0,40 10.940.814 1,021 359.142

0,45 22.953.116 0,902 665.640 0,45 9.441.009 1,116 338.746

0,50 19.725.566 0,972 616.434 0,50 7.967.230 1,234 316.092

0,55 17.119.311 1,040 572.414 0,55 7.030.653 1,329 300.408

0,60 14.813.889 1,113 530.097 0,60 6.264.045 1,421 286.180

0,65 12.936.462 1,184 492.446 0,65 5.732.615 1,495 275.540

0,70 11.432.759 1,251 459.832 0,70 5.082.464 1,601 261.611

0,75 10.133.467 1,318 429.402 0,75 4.652.899 1,681 251.468

0,80 9.040.440 1,384 402.269 0,80 4.400.150 1,734 245.306

0,85 8.080.980 1,451 376.984 0,85 4.158.681 1,786 238.797

0,90 7.243.821 1,517 353.301 0,90 3.867.924 1,855 230.682

0,95 6.491.258 1,586 330.996 0,95 3.542.294 1,940 220.942

1,00 5.869.897 1,651 311.579 1,00 3.323.017 2,004 214.102

POWERLINE POWERLINE

ANGEZEIGTE MRE - 3500 USD PIT ABGELEITETE MRE - 3500 USD PIT

Au-Cutoff Tonnage Au-Gehalt Au-Gehalt Au-Cutoff Menge Goldgehalt Au-Gehalt

g/t Tonnen g/t Unzen g/t Tonnen g/t oz

0,05 478.633.822 0,278 4.277.984 0,05 1.369.335.535 0,213 9.377.357

0,10 336.380.817 0,364 3.936.621 0,10 924.753.649 0,280 8.324.824

0,15 245.408.748 0,454 3.582.093 0,15 638.700.600 0,350 7.187.144

0,20 190.291.277 0,535 3.273.133 0,20 453.159.131 0,423 6.162.857

0,25 155.149.872 0,606 3.022.839 0,25 333.211.781 0,494 5.292.225

0,30 129.539.582 0,672 2.798.741 0,30 252.108.367 0,565 4.579.591

0,35 109.617.783 0,735 2.590.355 0,35 190.905.638 0,643 3.946.578

0,40 92.954.980 0,800 2.390.857 0,40 150.528.410 0,715 3.460.314

0,45 79.205.169 0,865 2.202.727 0,45 120.567.668 0,787 3.050.679

0,50 67.942.379 0,930 2.031.490 0,50 100.104.471 0,851 2.738.886

0,55 58.789.306 0,993 1.876.889 0,55 81.059.513 0,928 2.418.482

0,60 51.071.373 1,056 1.733.933 0,60 68.527.129 0,992 2.185.572

0,65 44.502.077 1,120 1.602.468 0,65 58.164.344 1,058 1.978.488

0,70 38.986.778 1,183 1.482.836 0,70 49.743.184 1,123 1.795.992

0,75 34.214.685 1,247 1.371.734 0,75 43.143.773 1,184 1.642.331

0,80 30.051.709 1,312 1.267.634 0,80 37.810.261 1,242 1.509.810

0,85 26.435.204 1,379 1.172.028 0,85 32.768.661 1,306 1.375.919

0,90 23.410.073 1,444 1.086.828 0,90 28.975.528 1,363 1.269.750

0,95 20.760.418 1,510 1.007.869 0,95 24.836.771 1,436 1.146.676

1,00 18.514.398 1,575 937.521 1,00 22.498.464 1,484 1.073.440

AIRSTRIP+POWERLINE AIRSTRIP+POWERLINE

ANGEZEIGTE MRE - 3.500 USD PIT ABGELEITETE MRE - 3.500 USD PIT

Au-Cutoff Tonnage Au-Gehalt Au-Gehalt Au-Cutoff Menge Goldgehalt Au-Gehalt

g/t Tonnen g/t Unzen g/t Tonnen g/t oz

0,05 601.325.507 0,283 5.477.151 0,05 1.424.689.255 0,217 9.945.070

0,10 421.443.471 0,372 5.046.961 0,10 960.668.514 0,286 8.846.744

0,15 310.988.553 0,462 4.615.228 0,15 665.448.186 0,359 7.673.018

0,20 244.218.772 0,540 4.240.598 0,20 475.050.043 0,434 6.621.740

0,25 200.028.947 0,610 3.926.092 0,25 351.319.731 0,507 5.724.205

0,30 167.262.943 0,677 3.639.235 0,30 267.189.226 0,580 4.984.934

0,35 141.416.731 0,741 3.368.371 0,35 203.583.529 0,661 4.326.872

0,40 119.727.677 0,808 3.108.733 0,40 161.469.224 0,736 3.819.456

0,45 102.158.285 0,873 2.868.366 0,45 130.008.677 0,811 3.389.425

0,50 87.667.945 0,939 2.647.924 0,50 108.071.701 0,879 3.054.978

0,55 75.908.617 1,004 2.449.303 0,55 88.090.166 0,960 2.718.891

0,60 65.885.262 1,069 2.264.030 0,60 74.791.174 1,028 2.471.753

0,65 57.438.539 1,134 2.094.913 0,65 63.896.959 1,097 2.254.028

0,70 50.419.537 1,198 1.942.668 0,70 54.825.648 1,167 2.057.603

0,75 44.348.152 1,263 1.801.137 0,75 47.796.672 1,232 1.893.799

0,80 39.092.149 1,329 1.669.903 0,80 42.210.411 1,293 1.755.115

0,85 34.516.184 1,396 1.549.011 0,85 36.927.342 1,360 1.614.715

0,90 30.653.894 1,461 1.440.129 0,90 32.843.452 1,421 1.500.431

0,95 27.251.676 1,528 1.338.865 0,95 28.379.065 1,499 1.367.617

1,00 24.384.295 1,593 1.249.101 1,00 25.821.481 1,551 1.287.542

Anmerkungen zu Tabelle 3:

1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische und vermarktungsbezogene Faktoren sowie durch Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressourcen zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ angegeben und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern zu begrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US-Dollar/t Aufbereitungskosten, 2,00 US-Dollar/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45°-Tagebauböschungen.

Tabelle 4: Schätzungen zur Goldpreissensitivität bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Au für die MRE 2026 bei AurMac

AIRSTRIP+POWERLINE MRE - 0,3 g/t Au CUT-OFF

ANGEZEIGT

Einschränkung Tonnage Au-Gehalt Goldgehalt

Tonnen g/t oz

2025 MRE 2050 $ Tagebau 112.517.343 0,629 2.274.397

2026 MRE 3000 $ Pit 165.031.142 0,679 3.602.156

2026 MRE 3200 $ Pit 165.930.681 0,678 3.616.438

2026 MRE 3400 $ Pit 166.983.620 0,677 3.633.120

2026 MRE 3500 $ Pit 167.262.943 0,677 3.639.235

2026 MRE 3600 $ Pit 167.325.492 0,677 3.640.594

2026 MRE 4500 $ Pit 168.245.262 0,675 3.651.697

ABGELEITET

Einschränkung Tonnage Au-Gehalt Au-Gehalt

Tonnen g/t Unzen

2025 MRE 2050 $ Tagebau 280.597.695 0,604 5.453.428

2026 MRE 3000 $ Pit 241.145.718 0,594 4.602.103

2026 MRE 3200 $ Pit 253.840.157 0,587 4.791.122

2026 MRE 3400 $ Pit 261.348.581 0,584 4.903.460

2026 MRE 3500 $ Pit 267.189.226 0,580 4.984.934

2026 MRE 3600 $ Pit 269.420.190 0,579 5.017.255

2026 MRE 4500 $ Pit 279.242.668 0,575 5.165.589

Anmerkungen: Siehe Anmerkungen in Tabelle 1 und 3, die einen Auszug aus Tabelle 2 enthalten, um die Sensitivität der Mineralressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,55 g/t zu veranschaulichen.

AIRSTRIP-Lagerstätte

Die Lagerstätte Airstrip wurde anhand von 243 Bohrlöchern abgegrenzt, was einer Zunahme von 92 Bohrlöchern gegenüber der MRE vom 28. Juni 2025 entspricht. Die topografische Kontrolle erfolgte anhand eines detaillierten LIDAR-Vermessungsdatensatzes.

Insgesamt wurden zehn (10) Domänen bei der Erstellung der MRE und des Blockmodells für Airstrip verwendet. Drei (3) diskrete mineralisierte Domänen (AST_1, CAL_2 und QTZT_Domains), die auf Lithologie, strukturellen Kontrollen und anderen geologischen Merkmalen basieren, dienten als primäre Rahmenbedingungen für die MRE (Abbildung 3). Das lithologische Modell von Airstrip bildet die Grundlage für die mineralisierten Domänen und besteht aus sieben (7) in Ost-West-Richtung verlaufenden Einheiten, von denen fünf (5) mit einer Neigung von 35-40° nach Süden abfallen. Die Goldmineralisierung kommt vorwiegend in zwei kalkhaltigen metasedimentären Paketen vor (CAL1 und CAL2 in Abbildung 3); die obere Einheit ist etwa 90 m mächtig, verläuft in Ost-West-Richtung und neigt sich um etwa 40° nach Süden, während die untere Einheit etwa 10 m mächtig ist und die gleiche Ausrichtung wie die obere Einheit aufweist. Ein felsischer Gang durchdringt das Umgebungsgestein (ca. 10 m mächtig mit mehreren Verzweigungen) und verläuft in etwa 080°-Richtung mit einer Neigung von 60° nach Süden. Eine Zone mit relativ hochgradiger Goldmineralisierung ist mit dem Kontakt zwischen dem kalkhaltigen Metasediment und dem felsischen Gang verbunden; diese Zone liegt oberflächennah im Norden von Airstrip und ist entlang des Streichens und im Aufwärtsfall sowie lokal in der Tiefe offen.

Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold belaufen sich die durch den Tagebau begrenzten angedeutete Mineralressourcen für die Lagerstätte Airstrip 37,7 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,69 g/t, was insgesamt 840.000 Unzen Gold entspricht, und die abgeleiteten Mineralressourcen für die Lagerstätte Airstrip 15,1 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,84 g/t, was insgesamt 405.000 Unzen Gold entspricht. Die Sensitivitäten des Cutoff-Gehalts für die Lagerstätte Airstrip sind in Tabelle 3 dargestellt.

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Abbildung 3: Querschnitt 466750mE durch die Lagerstätten Airstrip und Powerline bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Das MRE-Blockmodell wird durch die mineralisierten Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3500 $/oz Au werden in die MRE einbezogen.

Lagerstätte Powerline

Die Bohrdaten für die Lagerstätte Powerline umfassen 680 Diamantbohrlöcher, was einer Zunahme von 80 Bohrlöchern gegenüber der MRE vom 28. Juni 2025 entspricht.

Für diese Aktualisierung der Mineralressource wurde vom Banyan-Geologenteam ein verbessertes geologisches Modell für Powerline entwickelt. Ähnlich wie beim Airstrip-Modell nutzt diese Modellaktualisierung detaillierte lithologische, strukturelle und andere geologische Kontrollen, um diskrete mineralisierte Bereiche innerhalb der breiten lithologischen Einheiten zu definieren, die in der MRE von 2025 verwendet wurden (Abbildung 3).

Die Mineralisierung bei Powerline ist überwiegend in 1-3 (bis zu 25) cm mächtigen Quarzadern beheimatet, die die Lithologie durchschneiden. Der rheologische Kontrast (Silikifizierung/Alteration) ist der Hauptfaktor für die Aderbildung. Bestimmte lithologische Domänen, die günstige Wirtsgesteine für Quarzadern darstellen, werden als weitreichender Einflussfaktor auf die Mineralisierung interpretiert. Die mit der Gold- -Mineralisierung assoziierten Adern in Powerline verlaufen diskordant zur Stratigraphie und Hauptfoliation, mit einer durchschnittlichen Neigung von 14° in Richtung eines Azimuts von 338°, und werden als jüngere, quer verlaufende Strukturen interpretiert (Abbildung 4).

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Abbildung 4: Längsschnitt der Lagerstätte Powerline, Blick nach Süden. Im zentralen und westlichen Teil der Lagerstätte Powerline sind nahe der Oberfläche mehrere zusammenhängende mineralisierte Zonen mit >1 g/t Au vorhanden. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. In die MRE werden nur Blöcke mit einem Cutoff-Gehalt von >0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3500 $/oz Au einbezogen.

Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold betragen die durch den Tagebau begrenzten angedeutete Mineralressourcen für Powerline 129,5 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,67 g/t, was insgesamt 2,799 Mio. Unzen Gold entspricht, und die abgeleiteten Mineralressourcen für Powerline 252,1 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,57 g/t, was insgesamt 4,580 Mio. Unzen Gold entspricht. Die Sensitivitäten des Cutoff-Gehalts für die Lagerstätte Powerline sind in Tabelle 3 dargestellt.

Goldgehaltsschätzung bei Airstrip und Powerline

Die häufigste Probenlänge in der Lagerstätte Powerline beträgt 1,5 m, was etwa 20 % der Probendaten ausmacht und der Durchschnittswert ist; über 60 % der Proben entsprechen der Durchschnittslänge oder liegen darunter. Für jede mineralisierte Zone wurde eine Begrenzung der hochgradigen Ausreißer vorgenommen, die zwischen 1,3 g/t Gold und 20,0 g/t Gold lag.

Die Schätzung der Goldgehalte in ein Blockmodell erfolgte mittels der Ordinary-Kriging-Methode (OK) auf die gekappten Composites, wobei das resultierende Blockmodell aus einer Elternblockgröße von 10 m (Ost-West) x 10 m (Nord-Süd) x 5 m (Höhe) bestand. Die Dichte wurde aus insgesamt 12.563 Messungen aus dem Bohrkern berechnet. Die mittlere Dichte pro Lithologietyp wurde den entsprechenden Blöcken zugeordnet.

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, einschließlich eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC), das die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Feldduplikaten und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

Ein robustes System aus Standards, Kernduplikaten und Grobproben wurde in allen Bohrprogrammen von Banyan implementiert und überwacht, sobald die chemischen Untersuchungsdaten vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle geologischen Daten im MRE wurden von Ginto Consulting Inc. (Ginto) auf ihre größtmögliche Genauigkeit überprüft, und soweit möglich wurden alle geologischen Informationen überprüft und bestätigt. Ginto führte am 15. September 2018, am 27. November 2019, vom 30. bis 31. August 2021, am 5. November 2022 und am 10. Juni 2025 Besichtigungen vor Ort im AurMac-Projekt durch und beobachtete dabei die Bohr- und Probenahmetechniken von Banyan sowie die Bohrkerne von AurMac. Ginto bestätigt, dass die Probenahme für die Analyse sowie die QA/QC-Probenahme der Bohrkerne durch Banyan eine angemessene und gute Verifizierung der Daten darstellen, und ist der Ansicht, dass die Arbeiten im Einklang mit den Richtlinien von NI 43-101 durchgeführt wurden.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Hälfte der Proben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo die Proben aufbereitet und anschließend zum Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., versandt wurden, um dort pulverisiert und einer abschließenden chemischen Analyse unterzogen zu werden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., analysiert, wobei das Vier-Säuren-Aufschluss-Analyspaket ICP-ES 35-Element MA-300 oder ICP-ES/MS 59-Element MA-250 verwendet wurde, ergänzt durch einen FA-450-Feuerprobe-Test mit 50 g Probengewicht und AAS-Abschluss für Gold bei allen Proben. Proben mit Werten >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zusätzlich mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben einen Gehalt von >1.500 g/t Ag aufwiesen, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2025 wurde ein robustes System aus Standards, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben implementiert, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsdaten vorliegen.

Qualifizierte Personen

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das AurMac-Projekt wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der kanadischen Wertpapiervorschriften gemäß NI 43-101, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt sowie die offengelegten Daten in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung verifiziert hat. Die Daten wurden von Herrn Jutras unter Anwendung von Datenvalidierungs- und Qualitätssicherungsverfahren gemäß den Branchenstandards überprüft.

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf alle Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Bevorstehende Veranstaltungen

- 5. jährliche Global Metals & Mining Conference von Canaccord Genuity, Henderson, NV, 19. - 21. Mai

- The Rule Symposium, Boca Raton, FL, 6. - 10. Juli

- Invest Yukon-Standortbesichtigungen, 12. - 15. Juli

Über Banyan

Das Hauptprojekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold (Au) (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer (km²) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und profitiert von einer 3-Phasen-Stromleitung, einem bestehenden Kraftwerk und Mobilfunkabdeckung.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das Hyland Projekt) im traditionellen Gebiet der Kaska-Völker, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt umfasst eine sedimentäre, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²), das über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend (K) Unzen (oz) Gold (Au) und 2,63 Millionen (M) oz Silber (Ag) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118.000 Unzen Au und 0,86 Mio. Unzen Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem technischen Bericht, der am 27. Oktober 2025 bei Sedar eingereicht wurde.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt, ein Grassroots-Explorationsprojekt im Bergbaugebiet Mayo, etwa 10 km westlich des AurMac-Goldgrundstücks. Das Nitra-Grundstück liegt im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und wird von metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe unterlagert, ähnlich den Lithologien, die Teile des AurMac-Projekts beherbergen. Entlang des Grundstücks treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison Creek- und Minto Creek-Stocks. Das Grundstück befindet sich zu 100 % im Besitz von Banyan Gold Corp. (Banyan) und wird von diesem Unternehmen betrieben; es umfasst eine Fläche von etwa 313,9 km². Das Grundstück ist über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und Geländeweg-Straßen erreichbar.

Banyan wird an der TSX-Venture Exchange unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie

778 928 0556

tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria

604 312 5610

jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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