IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: GeoRedox und Canada Nickel starten ein einzigartiges geologisches Wasserstoffprogramm im Rahmen des Crawford-Nickel-Projekts in Timmins, Ontario

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: GeoRedox und Canada Nickel starten ein einzigartiges geologisches Wasserstoffprogramm im Rahmen des Crawford-Nickel-Projekts in Timmins, Ontario

Highlights:

· Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Crawford-Nickel-Projekt in Timmins, Ontario

· Kohlenstofffreier Wasserstoff soll durch natürliche chemische Reaktionen in ultramafischem Gestein erzeugt werden

· Fördert die Vision von Canada Nickel für einen CO-freien Industriecluster im Timmins-Nickel-Distrikt

BOSTON, TORONTO - 20. Mai 2026 / IRW-Press / Die GeoRedox Corporation (GeoRedox) und die Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet haben, mit der eine Partnerschaft zur Entwicklung der weltweit ersten stimulierten geologischen Wasserstoffquelle am Standort des Crawford-Nickel-Projekts von Canada Nickel in der Nähe von Timmins, Ontario, ins Leben gerufen wird.

Im Rahmen des Projekts wird die firmeneigene Technologie von GeoRedox zur Erzeugung von CO-freiem Wasserstoff aus ultramafischen Gesteinsformationen getestet - derselben geologischen Formation, auf der die mehr als zwanzig Projekte von Canada Nickel im Timmins Nickel District basieren - und stellt einen grundlegenden Schritt hin zu einem CO-freien Industriecluster im Nordosten Ontarios dar.

Robert Stoner, Präsident von GeoRedox, sagte: Wasserstoff wird in der Metallproduktion in großem Umfang eingesetzt, was GeoRedox zu einem natürlichen Partner für die Bergbauindustrie macht. Wir bei Canada Nickel freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem Bergbauunternehmen, das unser Engagement für die Dekarbonisierung der Industrie und den Umweltschutz teilt - ebenso wie unser Gefühl der Dringlichkeit. Crawford bietet uns den idealen realen Rahmen, um unsere Technologie neben einem erstklassigen Bergbaubetrieb zu validieren. Die Möglichkeit, gemeinsam mit Canada Nickel ein Projekt in einer gut entwickelten Industrieregion mit umfangreicher Infrastruktur zu entwickeln, ist wirklich spannend.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Das ultramafische Gestein, in dem sich unsere Lagerstätte Crawford und mehr als zwanzig weitere Projekte im Timmins Nickel District befinden, ist genau die geologische Formation, für die die Technologie von GeoRedox konzipiert ist. Diese Partnerschaft bringt uns einem CO-freien Industriecluster im Nordosten Ontarios einen bedeutenden Schritt näher - einem Cluster, der unsere Konzentrate in fertige Produkte aus kritischen Mineralien wie Nickel, Chrom und Kobalt umwandelt und dabei die beträchtliche Kohlenstoffspeicherkapazität der Region nutzt.

GeoRedox wird das Demonstrationsprogramm vollständig finanzieren. Canada Nickel wird den Zugang zum Standort, Gesteinsproben, technisches Fachwissen, Daten und andere Ressourcen bereitstellen, die für die Projektplanung und -umsetzung in Crawford erforderlich sind. Die Demonstration ist die erste Phase eines Programms, das bei Erfolg das Potenzial hat, eine groß angelegte, CO-freie Wasserstoffversorgung für einen CO-freien Industriecluster im Timmins Nickel District bereitzustellen.

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme wird Crawford, das im Critical Minerals Corridor von Ontario liegt, voraussichtlich zu den größten Nickelsulfid-Projekten der westlichen Welt und zu den weltweit kohlenstoffärmsten Nickelbetrieben zählen. Die ultramafische Geologie des Projekts - derselbe Gesteinstyp, der weltweit die Zielformationen von GeoRedox beherbergt - macht es zu einem idealen Standort für das Demonstrationsprogramm.

Canada Nickel - Timmins Nickel District

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Qualifizierte Person

Stephen J. Balch, P.Geo. (ON), VP Exploration bei Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über GeoRedox Corporation

Die GeoRedox Corporation ist ein in Boston ansässiges Technologieunternehmen in der Frühphase, das 2024 von einer Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gegründet wurde. Das Unternehmen hat die proprietäre Advanced Weathering Enhancement (AWE)-Technologie entwickelt, um extrem kostengünstigen Wasserstoff aus einer Vielzahl von Gesteinen und Formationen zu gewinnen, die weltweit weit verbreitet sind, ohne dass eine Abdeck schicht oder ein Reservoir erforderlich ist. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der frühen Phase der Projektentwicklung in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.georedox.com oder wenden Sie sich an Robert Stoner, CEO, Telefon: 781-733-1340, E-Mail: info@georedox.com.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die Entwicklung von Nickelsulfid-Projekten der nächsten Generation voran, um den Nickelbedarf der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge, Edelstahl, Verteidigung und die Industrie im Allgemeinen zu decken. Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien für das Kohlenstoffmanagement und die Mineralisierung, die darauf ausgelegt sind, die Produktion von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten mit geringerem CO-Ausstoß zu unterstützen und gleichzeitig die dauerhafte Speicherung von Kohlenstoff im industriellen Maßstab zu ermöglichen. Durch seinen firmeneigenen Ansatz der In-Process-Tailings-Karbonatisierung (IPT) erwartet Canada Nickel, die Kohlenstoffsequestrierung direkt in den Bergbaubetrieb zu integrieren, und hat in mehreren Ländern die Eintragung der Markenbezeichnungen NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt. Canada Nickel treibt zudem NetZero Metals voran, eine Strategie für die nachgelagerte Verarbeitung, die eine vertikal integrierte nordamerikanische Lieferkette für kritische Mineralien unterstützen soll. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Nickel durch großflächige Ressourcen in stabilen Regionen mit geringem politischen Risiko zu bedienen, und stützt sich dabei auf sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Timmins Nickel District. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Potenzial und die Rentabilität der Advanced Weathering Enhancement (AWE)-Technologie zur Erzeugung von Wasserstoff zu extrem niedrigen Kosten, das Potenzial und die Rentabilität der Kohlenstoffsequestrierung im Allgemeinen, die Auswirkungen von Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, den Zeitplan und die Fertigstellung (sofern überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins Nickel District, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben aufzubringen, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen sowie das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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