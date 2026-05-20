IRW-News: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 durchschneidet ab 555,0 m am Boden des östlichen QES-Tiefbaus 27,0 m mit 3,87 g/t Au, einschließlich 11,0 m mit 8,84 g/t Au

IRW-PRESS: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 durchschneidet ab 555,0 m am Boden des östlichen QES-Tiefbaus 27,0 m mit 3,87 g/t Au, einschließlich 11,0 m mit 8,84 g/t Au

VANCOUVER, B.C., 20. Mai 2026 / IRW-Press / Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) (Gold X2 oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ - freut sich, die neuesten Untersuchungsergebnisse aus seinem laufenden Infill- und Ressourcenausweitungsbohrprogramm bekannt zu geben, das auf die östliche Erweiterung der QES-Zone im Moss-Gold-Projekt im Nordwesten von Ontario, Kanada (das Moss-Gold-Projekt), abzielt.

Michael Henrichsen, CEO und Direktor von Gold X2, kommentierte: Wir sind sehr erfreut über den hochgradigen Durchschnitt am Boden der QES-Grube, der nicht nur das Potenzial für eine Erweiterung der Grube in die Tiefe aufzeigt, sondern auch das Potenzial für eine Untertage-Mineralisierung demonstriert, die wir derzeit unterhalb der RPEEE-Grube anvisieren. Darüber hinaus durchteuften drei der vier gemeldeten Bohrlöcher breitere Abschnitte mit höheren Gehalten als im Ressourcenmodell vorhergesagt, was das Potenzial für eine erhebliche Aufwärtskorrektur der aktuellen Ressource belegt.

Highlights

· Vier Bohrlöcher wurden in die Nordflanke des östlichen Endes der QES-Zone und der RPEEE-Grubenhülle (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction) in einem Gebiet gebohrt, das sich der versetzten Sloane-Verwerfung nähert. Diese Bohrlöcher wurden verlängert, um die Kernscheren am Boden der Grubenhülle zu durchschneiden. Zu den besseren Abschnitten gehören:

o 33,0 m mit 0,90 g/t Au ab 466,0 m in MQD-26-365, einschließlich

§ 11,0 m mit 2,02 g/t Au ab 470,0 m

o 38,45 m mit 0,65 g/t Au ab 510,0 m in MQD-26-374, einschließlich

§ 8,0 m mit 1,58 g/t Au ab 523,0 m

o 27,0 m mit 3,87 g/t Au ab 555,0 m in MQD-26-380, einschließlich

§ 11,0 m mit 8,84 g/t Au ab 561,0 m

· Die vier Bohrlöcher durchschnitten zudem zahlreiche nicht modellierte Scherzonen nördlich der Kernzone QES, bestehend sowohl aus schmalen, hochgradigen Mineralisierungen vom Superion-Typ als auch aus breiten Zonen mit geringgradigen, randständigen QES-Scherzonen. Zu den besten Abschnitten zählen:

o 30,8 m mit 0,43 g/t Au ab 380,2 m in MQD-26-365

o 8,25 m mit 1,80 g/t Au ab 332,75 m in MQD-26-370, einschließlich

§ 2,8 m mit 4,81 g/t Au ab 332,75 m sowie

o 48,75 m mit 0,44 g/t Au ab 474,0 m

o 9,8 m mit 2,92 g/t Au ab 205,0 m in MQD-26-374, einschließlich

§ 6,8 m mit 4,15 g/t Au ab 208,0 m sowie

o 7,0 m mit 8,72 g/t Au ab 229,0 m

o 16,0 m mit 0,83 g/t Au ab 345,0 m in MQD-26-380 sowie

o 10,0 m mit 1,75 g/t Au ab 368,0 m, einschließlich

§ 6,45 m mit 2,54 g/t Au ab 371,55 m

Technischer Überblick

Die Ergebnisse der vier Bohrlöcher, die am östlichen Ende der QES-Zone gebohrt wurden, sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Abbildung 1 zeigt die Lageplan der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher. Abbildung 2 zeigt einen typischen Querschnitt durch die Bohrlöcher MQD-26-365 und MQD-26-380. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 3 zusammengefasst, die bedeutende Abschnitte (Tabelle 1), Bohrlochstandorte (Tabelle 2) und den Abgleich zwischen den tatsächlichen Bohrabschnitten und den vom aktuellen Ressourcenmodell vorhergesagten Abschnitten (Tabelle 3) enthalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84319/200526_DE_AUXX_Gold.001.jpeg

Abbildung 1: Zeigt die Lage der Bohrlöcher am östlichen Ende der QES-Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84319/200526_DE_AUXX_Gold.002.png

Abbildung 2: Zeigt einen typischen Querschnitt durch die Bohrlöcher MQD-26-365 und MQD-26-380 mit den gemeldeten Abschnitten im Verhältnis zum aktuellen Ressourcenblockmodell

Gold X2 setzt sein lagerstättenweites Infill-Bohrprogramm fort, das darauf abzielt, die vermuteten Ressourcenblöcke innerhalb des Tagebaus auf den Status angezeigt hochzustufen und das Moss-Gold-Projekt weiter zu entrisiken. Wo dies sinnvoll ist, werden Bohrlöcher so positioniert, dass sie flache Explorationsziele in der Nähe oder innerhalb der derzeitigen RPEEE-Tagebaugrenze erproben, um zusätzliche Mineralisierungen abzugrenzen und die Mineralressource zu erweitern. Es waren vier Bohrlöcher geplant, um das östliche Ende der QES-Zone zu erproben, wobei von Norden her durch ein großes, noch nicht erprobtes Gebiet gebohrt wurde, bevor die Kernscherzonen am Fuß des RPEEE-Tagebaus durchschnitten wurden.

Die hochgradige Mineralisierung, die am Fuß des östlichen Endes des Tagebaus durchschnitten wurde - 27,0 m mit 3,87 g/t Au ab 555,0 m, einschließlich 11,0 m mit 8,84 g/t Au ab 561,0 m in MQD-26-380 - untermauert die Annahme, dass es flach einfallende hochgradige Erzkörper gibt, die das Unternehmen gerade zu definieren beginnt. Dies bietet die Möglichkeit, die derzeitige Tagebau-Mineralressource in die Tiefe zu erweitern, indem zusätzliche Mineralisierungen unterhalb des Tagebaus abgegrenzt werden; und die hochgradigen Primärstrukturen abzugrenzen, die in der Tiefe noch offen und ungetestet sind und eine robuste, untertage abbaufähige Ressource entwickeln könnten.

Die vier Bohrlöcher wurden durch 40-60 m Abraum gebohrt und trafen nördlich der QES-Zone auf den erwarteten breiten, durch Epidot-Chlorit alterierten Dioritkörper mit lokal begrenzten, durch Serizit-Silica alterierten Scherzonen, deren Intensität und Breite mit zunehmender Tiefe zunahmen. Jedes Bohrloch durchschnitten einen ca. 150-200 m breiten, durch Serizit-Siliziumdioxid-Hämatit und Serizit-Chlorit alterierten, gescherten Granodiorit, der die Kernscheren der QES-Zone beherbergt, bevor er in das südliche dazitische Vulkangestein südlich der QES-Zone übergeht. Der Granodiorit wies die erwartete Mischung aus mäßig-starker Serizit-Hämatit-Siliziumdioxid-Alteration und Serizit-Chlorit-Alteration auf, begleitet von durchgängigen mäßigen bis starken Scherzonen im gesamten Granodioritkörper. Die Bohrlöcher wurden durch die Kernscherzonen vorangetrieben, endeten jedoch innerhalb des Granodiorits, als sie begannen, die zuvor von der Südseite der QES-Zone aus bebohrte Mineralisierung zu durchschneiden.

Da die vier Bohrlöcher ein bisher nur unzureichend bebohrtes Volumen durchbohrten, durchschnitten sie deutlich breitere Mineralisierungszonen als modelliert, was wahrscheinlich eine Erweiterung der MRE in diesem Gebiet ermöglichen wird (Tabelle 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84319/200526_DE_AUXX_Gold.003.png

Abbildung 3: Bohrloch MQD-26-380: Stark gescherter Granodiorit mit 5-10 cm breiten Quarz-Karbonat-Adern und Zonen mit einer von Serizit-Silica-Chlorit und Serizit-Chlorit dominierten Alteration, die ab 561,0 m den hochgradigen Abschnitt von 11,0 m mit 8,84 g/t Au ergab, Teil des größeren Abschnitts von 27,0 m mit 3,87 g/t Au ab 555,0 m.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

BOHRLOCH-ID AB BIS LÄNGE (m) Tatsächliche GEHALT GEHALT

Mächtigkeit (g/t Au) ungeschnitten

(m) (g/t Au)

MQD-26-365 194,00 204,00 10,00 6,3 0,32 0,32

MQD-26-365 239,00 251,00 12,00 7,7 0,42 0,42

MQD-26-365 269,00 271,00 2,00 1,3 0,40 0,40

MQD-26-365 280,70 285,00 4,30 2,8 0,46 0,46

MQD-26-365 298,00 302,80 4,80 3,1 0,50 0,50

MQD-26-365 344,20 349,45 5,25 3,4 1,29 1,29

MQD-26-365 371,00 373,00 2,00 1,3 0,38 0,38

MQD-26-365 380,20 411,00 30,80 20,3 0,43 0,43

MQD-26-365 425,00 438,00 13,00 8,6 0,52 0,52

MQD-26-365 466,00 499,00 33,00 22,1 0,90 0,90

MQD-26-365 470,00 481,00 11,00 7,4 2,02 2,02

MQD-26-365 506,00 511,25 5,25 3,5 0,37 0,37

MQD-26-365 602,00 606,00 4,00 2,8 0,63 0,63

MQD-26-365 621,00 625,00 4,00 2,8 2,63 2,63

MQD-26-365 621,00 630,00 9,00 6,2 1,31 1,31

MQD-26-370 119,00 122,00 3,00 1,9 0,43 0,43

MQD-26-370 263,00 284,00 21,00 13,7 0,33 0,33

MQD-26-370 291,00 293,25 2,25 1,5 0,31 0,31

MQD-26-370 332,75 341,00 8,25 5,4 1,80 1,80

MQD-26-370 332,75 335,55 2,80 1,8 4,81 4,81

MQD-26-370 353,00 364,00 11,00 7,2 0,53 0,53

MQD-26-370 388,00 396,00 8,00 5,3 0,78 0,78

MQD-26-370 420,00 432,00 12,00 8,0 0,37 0,37

MQD-26-370 442,00 447,00 5,00 3,3 1,54 1,54

MQD-26-370 442,00 448,00 6,00 4,0 1,36 1,36

MQD-26-370 455,00 457,00 2,00 1,3 1,05 1,05

MQD-26-370 455,00 463,00 8,00 5,4 0,52 0,52

MQD-26-370 474,00 522,75 48,75 32,8 0,44 0,44

MQD-26-370 489,45 494,00 4,55 3,1 1,08 1,08

MQD-26-370 527,85 532,00 4,15 2,8 0,43 0,43

MQD-26-370 547,00 549,75 2,75 1,9 0,43 0,43

MQD-26-374 205,00 214,80 9,80 6,3 2,92 2,92

MQD-26-374 208,00 214,80 6,80 4,3 4,15 4,15

MQD-26-374 229,00 236,00 7,00 4,5 8,72 11,4

MQD-26-374 245,00 261,00 16,00 10,3 0,32 0,32

MQD-26-374 274,00 297,00 23,00 14,8 0,30 0,30

MQD-26-374 303,00 309,70 6,70 4,3 0,39 0,39

MQD-26-374 332,00 335,00 3,00 1,9 0,35 0,35

MQD-26-374 395,00 397,00 2,00 1,3 0,59 0,59

MQD-26-374 435,00 439,00 4,00 2,6 0,45 0,45

MQD-26-374 456,90 459,00 2,10 1,4 0,46 0,46

MQD-26-374 475,00 504,00 29,00 19,2 0,64 0,64

MQD-26-374 487,00 489,00 2,00 1,3 1,46 1,46

MQD-26-374 510,00 548,45 38,45 25,7 0,65 0,65

MQD-26-374 523,00 531,00 8,00 5,3 1,58 1,58

MQD-26-380 315,00 330,00 15,00 9,2 0,36 0,36

MQD-26-380 345,00 354,00 9,00 5,6 1,30 1,30

MQD-26-380 345,00 361,00 16,00 9,9 0,83 0,83

MQD-26-380 368,00 378,00 10,00 6,2 1,75 1,75

MQD-26-380 371,55 378,00 6,45 4,0 2,54 2,54

MQD-26-380 388,00 390,00 2,00 1,3 0,98 0,98

MQD-26-380 418,00 426,00 8,00 5,1 0,81 0,81

MQD-26-380 420,00 423,00 3,00 1,9 1,56 1,56

MQD-26-380 441,00 451,00 10,00 6,4 1,42 1,42

MQD-26-380 448,00 451,00 3,00 1,9 3,93 3,93

MQD-26-380 459,80 470,00 10,20 6,6 0,38 0,38

MQD-26-380 514,00 536,00 22,00 14,5 0,35 0,35

MQD-26-380 526,00 528,00 2,00 1,3 1,09 1,09

MQD-26-380 542,00 544,00 2,00 1,3 0,43 0,43

MQD-26-380 555,00 582,00 27,00 18,0 3,87 4,21

MQD-26-380 561,00 572,00 11,00 7,3 8,84 9,67

MQD-26-380 625,20 628,15 2,95 2,0 0,34 0,34

Die Abschnitte wurden oberhalb eines Cutoff-Wertes von 0,3 g/t Au mit einem oberen Cutoff-Wert von 30 g/t Au und einem maximalen internen

Abraumabschnitt von 5 Metern berechnet. Die schattierten Abschnitte sind Abschnitte, die oberhalb eines Cutoff-Wertes von 1,0 g/t Au berechnet

wurden. Die fettgedruckten Abschnitte sind diejenigen mit einem Gehaltsdickenfaktor von mehr als 20 Gramm x Meter / Tonne Gold. Die tatsächlichen

Mächtigkeiten sind ungefähre Angaben und gehen von einem subvertikalen Körper

aus.

Tabelle 2: Bohrlochmündungen

BOHRLOCH OST NORD RL AZIMUT NEIGUNG EOH

MQD-26-365 670.418 5.380.128 428 155,4 -49,7 651,00

MQD-26-370 670.508 5.380.181 428 155,1 -51,3 573,00

MQD-26-374 670.453 5.380.182 428 155,0 -50,8 576,00

MQD-26-380 670.397 5.380.174 427 155,0 -55,3 633,00

Tabelle 3: Bohrergebnisse im Vergleich zu den erwarteten Ergebnissen aus dem aktuellen Ressourcenmodell

BOHRLOCH-ID MODELLLÄNGE MODELLGEHALT BOHLENLÄNGE BOHRGEHALT

MQD-26-365 73,65 1,36 135,40 0,64

MQD-26-370 36,85 0,58 135,15 0,57

MQD-26-374 57,95 0,74 141,05 1,08

MQD-26-380 55,40 1,16 125,15 1,41

Analytische Verfahren und QA/QC-Maßnahmen

Alle Bohrkerne mit HQ-Durchmesser wurden in der Kernstation visuell geprüft, gedreht und wieder zusammengefügt. Die Daten zur strukturellen Ausrichtung wurden mittels akustischer und optischer Fernsichtgeräte erfasst, die von DGI Geosciences bedient wurden. Alle Bohrkerne wurden knapp außerhalb einer vom Geologen festgelegten Schnittlinie, die im 90°-Winkel zur Spitze der Schieferung verläuft, in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (vom Bohrloch aus gesehen) des Kerns verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Kerns wurde in die Kernkisten zurückgelegt und wird in der Kernlageranlage von Gold X2 in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Probenvorbereitung an Paragon Geochemical in Timmins geschickt. Die Proben wurden im Paragon-Labor in Hamilton mittels PhotonAssay (PA-AU02) auf Gold untersucht und anschließend nach einem Vier-Säuren-Aufschluss (UT-6) zur Bestimmung von 60 Indikatorelementen mittels ICP-MS an Activation Laboratories (ActLabs) in Ancaster weitergeleitet. Paragon und ActLabs sind vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Laboratorien für die Analyse von Mineralien sowie nach CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von Paragon hat Gold X2 ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einer qualifizierten und unabhängigen dritten Partei entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden entgegengenommen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best-Practice-Standards für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die ermittelten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zu den zertifizierten Referenzmaterialien werden zertifizierte Blindproben in den Probenstrom aufgenommen, um eine Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindproben werden als akzeptabel bewertet, wenn das ermittelte Gold er als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode liegt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Gold X2 gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Zur Überprüfung der Informationen zum Winterbohrprogramm im Moss-Goldprojekt hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht; er hat die Verfahren zur Protokollierung, Probenahme, Schüttdichtebestimmung, Kernschneidung und Probenversendung mit dem zuständigen Personal vor Ort besprochen und überprüft; er hat die Untersuchungs- und QA/QC-Ergebnisse mit dem zuständigen Personal besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation geprüft, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher sowie der Berechnungen signifikanter Untersuchungsintervalle. Er hat zudem die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gastgemeinden des Projekts über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms beraten, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Gold-Assets in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einer der führenden kanadischen Private-Equity-Firmen unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Moss-Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich in Ontario, Kanada, befindet und über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 150 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt bereits über 300.000 Meter Bohrungen aufweist. Die 2026 aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätten Moss und East Coldstream wurde auf 2,458 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit 1,04 g/t Au, enthalten in 73,8 Millionen Tonnen, und 4,209 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit 0,97 g/t Au, enthalten in 134,7 Millionen Tonnen, erweitert. Die Lagerstätte Moss verfügt zudem über eine Silber-MRE von 3,160 Millionen Unzen angezeigter Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,53 g/t Ag, die in 64,3 Mio. t sowie 6,273 Mio. Unzen an abgeleiteten Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,55 g/t Ag, die in 125,9 Mio. t enthalten sind. Die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Goldprojekts Moss deuten darauf hin, dass die Lagerstätte das Potenzial für einen langlebigen Bergbaubetrieb mit einem starken Produktionsprofil und niedrigen Produktionskosten aufweist. Die MRE und die PEA werden durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Moss-Gold-Projekt gestützt, der auf der Website des Unternehmens und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com-

W: www.goldx2.com-

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind oder in denen Ereignisse oder Bedingungen als werden, würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts; die potenzielle Mineralisierung im Moss-Gold-Projekt auf der Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Erweiterung des Moss-Gold-Projekts; Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse daraus; dass das Zielgebiet Superion das Potenzial hat, die aktuelle Mineralressourcenschätzung in den obersten 200 Metern unter der Oberfläche durch weitere Bohrungen erheblich zu erhöhen und das Gesamtabraumverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das Potenzial haben, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lagerstätte in Zukunft erheblich zu beeinflussen; das Potenzial für ein wesentlich größeres mineralisiertes System und dass dieses in naher Zukunft durch weitere Bohrungen untersucht werden soll; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: Unsicherheiten und Schwankungen bei der Schätzung der Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch zum benötigten Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar sind; die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse; die Schwankungen des Goldpreises; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben staatlicher Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere regulatorische Anforderungen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; die globale Finanzlage; unversicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen durch das ; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft in keinem Zusammenhang mit der Unternehmensleistung standen, und diese Schwankungen können den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens unabhängig von dessen operativer Leistung nachteilig beeinflussen; das Superion-Zielgebiet trägt möglicherweise nicht zur aktuellen Mineralressource bei; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie jene Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich: des zukünftigen Goldpreises; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; die Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen diese basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; die Betriebs- und Explorationskosten; die Fähigkeit des Unternehmens, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens stehen werden; dass das Zielgebiet Superion die derzeitige Mineralressource erweitern wird; dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84319

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84319&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38076G1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.