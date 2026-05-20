IRW-News: GT Resources Inc.: GT Resources sichert sich bohrgenehmigtes Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt nahe der Lagerstätte Casino in Yukon

IRW-PRESS: GT Resources Inc.: GT Resources sichert sich bohrgenehmigtes Gold-Kupfer-Porphyr-Projekt nahe der Lagerstätte Casino in Yukon

20. Mai 2026 - Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das Unternehmen oder GT) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Earn-in-Vereinbarung (Vereinbarung) hinsichtlich des Erwerbs des Projekts CD in der Dawson Gold Range in Yukon in der Nähe von Carmacks (das Konzessionsgebiet oder CD) unterzeichnet hat (Abbildung 1). CD beherbergt ein Gold-Kupfer-Porphyr-Ziel mit gültigen Bohrgenehmigungen bis 2033.

Das Projekt CD weist erhebliche geologische Parallelen zur Lagerstätte Casino von Western Copper and Gold auf, die 90 km weiter nordwestlich liegt. Die Lagerstätte Casino verfügt über eine nachgewiesene und angedeutete Ressourcenschätzung von 7,6 Milliarden lbs Kupfer und 4,8 Millionen oz Gold. (Roth et al. 2022. )

Yukon ist eine erstklassige, jedoch unzureichend erkundete Jurisdiktion. Nach einer umfassenden Suche nach goldreichen Porphyrsystemen hat sich CD als unsere oberste Priorität herauskristallisiert. Es stellt eine seltene Kombination aus einem fortgeschrittenen Greenfield-Projekt mit einem klaren Explorationsmodell, dem Potenzial für eine Lagerstätte mit mehreren Milliarden Tonnen und risikoarmen Bohrzielen dar und verfügt über eine Bohrgenehmigung für 50.000 m. CD weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Casino auf und wir sind davon überzeugt, dass im Dawson Range Gold Belt, der hinsichtlich porphyrartiger Lagerstätten bis dato unzureichend erkundet wurde, beträchtliches Potenzial für weitere große Lagerstätten besteht, sagte Vice President of Exploration Neil Pettigrew.

Höhepunkte der Investition

- Warum uns CD gefällt:

o Das Projekt verfügt über ein gut entwickeltes Gold-Kupfer-Porphyr-Ziel.

o Ein sekundäres, unerprobtes, in Erzgängen enthaltenes Gold-Silber-System ist vorhanden (Ziel Schist).

o Einfaches Explorationsmodell mit bohrbereiten Zielen

o Schneller Zeitplan für Entdeckungen, da Bohrgenehmigungen für bis zu 50.000 m vorliegen

o Aufstrebender goldreicher Kupfer-Porphyr-Distrikt

o Ergänzt unsere bestehende Strategie für Yukon

o Politisch sichere Jurisdiktion mit gut reguliertem Betriebsumfeld

- Klares Modell: CD weist ähnliche geologische Merkmale, ein ähnliches Alter und ähnliche Alterationsmerkmale wie die nahegelegene Lagerstätte Casino auf.

- Datengetriebener Vorteil: Über 15.000 Bodenproben, 90 Linienkilometer an induzierter Polarisation (IP) und 690 Linienkilometer an Drohnenmagnetik haben Ziele verfeinert, die praktisch noch nicht erprobt wurden (bis dato nur 800 m an historischen Bohrungen).

Ähnlichkeiten mit der goldreichen Kupfer-Porphyr-Lagerstätte Casino:

- Geologie: Ähnliche Gesteinsarten, Alter, Alterationen und Strukturen (Abbildung 2)

o Lithologie und zeitliche Abfolge: Die Gold-Kupfer-Mineralisierung steht mit porphyrischen felsischen Intrusionen aus der späten Kreide (Casino / Prospector Mountain Suite) in Zusammenhang. Diese Einheiten dringen in ältere Granite der Whitehorse Suite und Gneise/Schiefer der Snowcap-Assemblage ein.

o Strukturelle Kontrolle: Der Schnittpunkt regionaler, in Richtung Nordwesten und Nordosten verlaufender Strukturen ermöglicht die Ausdehnung für die Porphyreinlagerung.

o Alteration: Brekziation und Erzgänge mit weit verbreiteter kaliumhaltiger und lokal phyllitischer + propylitischer Alteration

- Geophysikalische Untersuchungen: Geophysikalische Anomalien stimmen mit geochemischen Anomalien überein (Abbildung 3).

o Magnetischer Kern: Eine zentrale magnetische Hochanomalie, die mit porphyrischem Intrusivgestein in Zusammenhang steht und mit einer Cu-Bodenanomalie übereinstimmt

o Aufladbarkeitshalo: Eine IP-Aufladbarkeitsanomalie, die die magnetische Kernanomalie flankiert und mit einer Au-Bodenanomalie übereinstimmt

- Geochemisches Profil und historische Validierung:

o CD beherbergt eine 1.200 m mal 400 m große Gold-Kupfer-Molybdän-Anomalie (Abbildung 3).

o Historische Bohrungen (nur sechs Bohrlöcher) wiesen das Vorkommen eines mineralisierten Systems nach, verabsäumten es jedoch, das kürzlich definierte primäre Gold-in-Boden-IP-Ziel zu erproben.

o Bohrungen (1970er Jahre)

§ 0,15 % Cu auf 15,2 m (Bohrloch 76-2)

§ 0,09 g/t Au, 0,10 % Cu auf 21,3 m (Bohrloch 76-4)

o Schürfgrabungen (1970er Jahre)

§ 0,43 g/t Au, 0,15 % Cu, 196 ppm Mo auf 5 m

o Schürfproben (2011-2018)

§ 0,81 g/t Au, unterhalb einer Gold-in-Boden-Probe mit 632 ppm

o Bodenuntersuchungen (2011-2018)

§ Spitzenwerte im Boden von 1.270 ppm Au, 1.485 ppm Cu und 42 ppm Mo

Ziel Schist - ein unerprobtes, in Erzgängen enthaltenes Gold-Silber-System

- Unbebohrt

- Große Gold-Arsen-in-Boden-Anomalie (2.000 m mal 500 m)

- 1,67 g/t Au auf 6,5 m in historischen (2011) Schürfgraben-Splitterproben

- 6,29 g/t Au und 7,6 g/t Ag; 2,78 g/t Au und 25,7 g/t Ag in historischen (2013-2015) Schürfproben

- Potenzielle Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Au-Ag-Lagerstätte Klaza und der Au-As-Lagerstätte Coffee

Abbildung 1: (A) Standortkarte des Projekts CD und benachbarter Projekte innerhalb des Dawson Range Gold Belt, überlagert auf der Karte der tektonischen Assemblage des Yukon. (B) Regionale Geologie im Umfeld des Projekts CD mit den Standorten des Porphyrs (auch bekannt als Maloney) und des Ziels Schist, einschließlich des Standorts benachbarter Lagerstätten, insbesondere jener aus der ähnlichen späten Kreide der Casino & Prospector Mountain Suite (rote Dreiecke).

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Abbildung 2: Vereinfachte geologische Darstellung des Porphyrziels von CD im Vergleich zur Lagerstätte Casino.

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Abbildung 3: Isometrische 3D-Ansicht des Porphyrziels von CD mit Blickrichtung Nordwesten, die einen Kern zeigt, der durch ein invertiertes magnetisches Hoch (violett) definiert ist, flankiert von einer Randzone erhöhter IP-Aufladbarkeit (orange). Dieses Muster wird als magnetische porphyrische Intrusion interpretiert, die in Richtung Südwesten eintaucht und von einem Alterationshalo, einer Brekziation und Erzgängen umgeben ist, die der mineralisierten Brekzienzone ähnlich sind, die einen nicht mineralisierten porphyrischen Intrusionskern bei der Lagerstätte Casino umgibt.

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Abbildung 4: Das Gold-Silber-Ziel Schist mit weit verbreiteten Arsen-in-Boden-Anomalien und dem Standort der 2011 angelegten Schürfgräben

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Geologie und Mineralisierung

Das Projekt CD liegt innerhalb des Yukon-Tanana-Terrans (Abbildung 1), eines kontinentalen Bogens, der sich vom späten Devon bis zum Perm entlang des alten pazifischen Randes Nordamerikas entwickelte und zwischen der Verwerfung Tintina im Nordosten und der Verwerfung Denali im Südwesten liegt. In der Nähe des Projekts CD, insbesondere im Zielgebiet Maloney, wird das Terran von devonischen und älteren Gesteinen der Snowcap-Assemblage dominiert, die wiederum von feinkörnigem klastischem Gestein, Quarzit und Konglomerat geprägt ist, einschließlich Marmorhorizonten, die bis zum Amphibolitgrad metamorphosiert sind. Die Snowcap-Assemblage wurde seit dem frühen Jura von zahlreichen intermediären bis felsischen Granitoid-Batholithen durchdrungen, insbesondere in den Gebieten Casino und CD durch die voluminöse Whitehorse Suite aus der mittleren Kreide. Auf das Intrusionsereignis der Whitehorse Suite folgte ein begrenzteres felsisches Intrusionsereignis der Casino / Prospector Mountain Suite aus der späten Kreide (etwa 79 bis 72 Millionen Jahre), das in engem Zusammenhang mit der Mineralisierung in den Lagerstätten Casino und Klaza steht (Abbildungen 1 und 2).

Die geologische Kartierung und Exploration im Gebiet CD wurde in der Vergangenheit durch ausgedehnten glazialen Löss und Verwitterung erschwert, zumal der Großteil des Gebiets nicht vergletschert ist. Ausgehend von den wenigen verfügbaren Ausbissen weisen die Geologie, die Struktur und die intrusiven Beziehungen des Projekts CD zahlreiche Analogien zur Lagerstätte Casino auf. Bei Casino hat ein Porphyr aus der späten Kreide (Patton-Porphyr) die umgebenden Snowcap- und Whitehorse-Gesteine durchdrungen und brekziiert. Diese hochgradig phyllitische und kaliumhaltige alterierte Brekzie, die die goldreiche Kupfermineralisierung beherbergt, enthält reichlich disseminierten Pyrit und Chalkopyrit und bildet einen klar abgegrenzten (ca. 1.800 mal 1.000 m) schlotförmigen Halo, der den relativ massiven Patton-Porphyr umgibt (Abbildung 2). Bei CD beobachten wir ähnliche Zusammenhänge, wobei sowohl Gestein von Snowcap als auch der Whitehorse Suite von porphyrischem Gestein aus dem späten Casino-/Prospector-Zeitalter (75 Millionen Jahre) durchdrungen wird, das eine weit verbreitete kalium- und phyllitische Alteration sowie eine lokale Brekziation aufweist. Die geophysikalischen Daten bei CD zeigen eine ähnliche Geometrie wie bei Casino, wobei ein magnetischer Kern als Porphyrstock interpretiert wird, der in Richtung Südosten eintaucht und von einem Rand mit IP-Aufladbarkeit flankiert wird (Abbildung 3).

Eine weitere Mineralisierungsart, die bei CD vorkommt, ist die in Erzgängen enthaltene Gold-Silber-Mineralisierung im Zielgebiet Schist (Abbildung 4). Über diese Mineralisierungsart ist weniger bekannt und es wurden bis dato keine Bohrungen durchgeführt. Die Mineralisierung könnte mit der nahegelegenen jüngeren ganggebundenen Gold-Silber-Blei-Zink-Lagerstätte vom Typ Klaza oder der älteren disseminierten Gold-Arsen-Lagerstätte vom Typ Coffee in Verbindung stehen (Abbildung 1). Das Zielgebiet Schist umfasst gold-, silber- und arsenhaltige Erzgänge in hydrothermal alteriertem metamorphem Gestein. Die Mineralisierung innerhalb der Erzgänge besteht aus feinkörnigem, disseminiertem Pyrit und Arsenopyrit mit Manganoxid-, Limonit- und Serizitalteration. Das Zielgebiet Schist beherbergt eine weitläufige (2.000 mal 500 m) Gold- und Arsen-in-Boden-Anomalie und in der Region wurden kürzlich zahlreiche Seifenbergbau-Claims abgesteckt.

Strukturell befinden sich CD, Casino und Klaza allesamt in der Nähe des Schnittpunkts von großen, in Richtung Nordwesten verlaufenden sowie kleineren, in Richtung Nordosten verlaufenden Strukturen, die eine Ausdehnung für Porphyrintrusionen aus der späten Kreide und/oder die Bildung hydrothermaler Erzgänge begünstigen könnten.

Explorationsplan - Nächste Schritte

2026

Die Feldsaison 2026 ist der Erfassung hochauflösender Daten gewidmet, um das erste Bohrprogramm präzise zu definieren. Angesichts der verstärkten Explorationsaktivitäten in Yukon hat GT den Earn-in-Zeitplan optimiert, um fortgeschrittene geophysikalische und geologische Modellierungen im Laufe dieses Jahres zu priorisieren.

Eine wesentliche Komponente des Arbeitsprogramms für 2026 ist eine das ganze Konzessionsgebiet umfassende Flugvermessung unter Einsatz des MobileMT-Systems (Mobile MagnetoTellurics) von Expert Geophysics. Diese hochmoderne EM- (Elektromagnetik)-Technologie für natürliche Felder wurde speziell aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, die Resistivität im tiefen Untergrund zu kartieren und subtile, disseminierte Sulfidmineralisierungen zu identifizieren, die bei standardmäßigen VTEM- (Versatile Time Domain Electromagnetic)-Untersuchungen nicht erfasst werden. Durch die Integration der MobileMT-Daten in bestehende bodengestützte IP- und Magnetikuntersuchungen wird GT ein umfassendes 3D-Modell entwickeln, um die vielversprechendsten Bohrziele zu lokalisieren.

2027

Aufbauend auf den Daten von 2026 plant GT die Durchführung eines 2.500 bis 3.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms. Im Rahmen dieses Programms werden das Potenzial für goldreiche Kupferporphyrvorkommen sowie die hochgradigen Gold-Silber-Erzgangziele im Zielgebiet Schist systematisch erprobt werden.

Quellennachweis

Paulter, J., 2018. Technical Report on the CD Project in the Dawson Range Copper - Gold belt, Yukon territory for Strategic Metals Ltd.

Roth, D., Hester, M., Marek, J.M., Tahija, L.M., Schulze, C., Friedman, D., Weston, S., 2022. Casino Project Form 43-101F1 Technical Report, Feasibility Study, Yukon, Canada.

Details der Transaktion

Die Vereinbarung wurde am 19. Mai 2026 auf Fremdvergleichsbasis zwischen Strategic Metals Ltd. (SMD), das eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet besitzt (der Verkäufer), und GT unterzeichnet, wobei GT das alleinige und ausschließliche Recht hat, vom Verkäufer eine 75-%-Beteiligung an den das Konzessionsgebiet bildenden Mineralclaims zu erwerben - als Gegenleistung für die Ausgabe von Aktien oder Barzahlung an den Verkäufer durch GT sowie für Mindestexplorationsausgaben im Konzessionsgebiet wie folgt:

Um eine 60-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, sind die folgenden jährlichen Explorationsausgaben zu tätigen und Zahlungen an den Verkäufer in bar und in Form von Aktien zu leisten, wobei die Aktien unter Annahme eines Preises ausgegeben werden, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Exchange (oder - falls die Aktien nicht mehr an der Exchange gehandelt werden - an jener anderen Börse, an der die Aktien vorwiegend notiert und zum Handel zugelassen sind) an den zehn Handelstagen unmittelbar davor (jedoch ohne den jeweiligen Zahlungstermin) entspricht, wobei dieser angenommene Preis nicht unter 0,05 $ pro Aktie liegen darf. Liegt der angenommene Preis unter 0,05 $ pro Aktie, erfolgt die Ausgabe dieser Aktien ausschließlich mittels Barzahlung.

Die gesamten Zahlungen in bar und in Form von Aktien belaufen sich jeweils auf 225.000 $ wie folgt:

- 25.000 $ in bar und 25.000 $ in Form von Aktien am oder vor dem 15. Oktober 2026

- 50.000 $ in bar und 50.000 $ in Form von Aktien am oder vor dem 15. Oktober 2027

- 50.000 $ in bar und 50.000 $ in Form von Aktien am oder vor dem 15. Oktober 2028

- 50.000 $ in bar und 50.000 $ in Form von Aktien am oder vor dem 15. Oktober 2029

- 50.000 $ in bar und 50.000 $ in Form von Aktien am oder vor dem 15. Oktober 2030

Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 10 Millionen $ über einen Zeitraum von fünf Jahren im Konzessionsgebiet wie folgt:

- 106.000 $ am oder vor dem 15. Oktober 2026

- 1.894.000 $ am oder vor dem 15. Oktober 2027

- 2.000.000 $ am oder vor dem 15. Oktober 2028

- 2.500.000 $ am oder vor dem 15. Oktober 2029

- 3.500.000 $ am oder vor dem 15. Oktober 2030

Sobald GT alle Zahlungen geleistet, Aktien ausgegeben und Explorationsausgaben getätigt hat, gilt GT als Inhaber einer 60-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet.

Nach einer Mitteilung am oder vor dem 15. November 2030 hat GT das Recht, bis 15. Dezember 2030 eine zusätzliche Beteiligung von 15 % - insgesamt 75 % - zu erwerben, indem GT zusätzliche 1.000.000 $ in bar oder in Form von Aktien an SMD zahlt.

Nach dem Erwerb einer 75-%-Beteiligung werden GT und SMD eine Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichnen, um die weitere Erschließung des Konzessionsgebiets gemeinsam auf einer 75:25-Basis zu finanzieren. Nach dem Erwerb einer Beteiligung von nur 60 % werden GT und SMD eine Joint-Venture-Vereinbarung unterzeichnen, um die weitere Erschließung des Konzessionsgebiets gemeinsam auf einer 60:40-Basis zu finanzieren.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Vorkommen in Distriktgröße in führenden Bergbaugebieten sowie auf die Verringerung der mit ihnen verbundenen Risiken gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer disziplinierten, wissenschaftlichen Methodik, die darauf ausgelegt ist, durch den Ausbau von potenzialreichen Konzessionsgebieten unter robusten regulatorischen Rahmenbedingungen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In Finnland bemüht sich das Unternehmen um die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa (LK), das bedeutende Mineralressourcen mit Palladium-, Platin-, Gold-, Kupfer- und Nickelvorkommen beherbergt. In Kanada verfügt GT über ein Portfolio von im Frühstadium befindlichen Projekten, die auf kritische und edle Metalle abzielen und für die noch keine Ressource abgegrenzt wurde. Dank der Qualität und des Umfangs des Projektportfolios hat das Unternehmen eine strategische Investition von Glencore plc, einem der weltweit größten diversifizierten Rohstoffkonzerne, erhalten.

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IM NAMEN DES BOARDS

Derrick Weyrauch

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO, oder Neil Pettigrew, Vice President Exploration

E-Mail: info@GTResourcesinc.com

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