IRW-News: Plaid Technologies Inc.: Plaid Technologies erzielt inmitten explodierender Infrastrukturausgaben und strengerer Klimavorschriften Fortschritte in der Entwicklung von graphenverstärktem Beton

IRW-PRESS: Plaid Technologies Inc.: Plaid Technologies erzielt inmitten explodierender Infrastrukturausgaben und strengerer Klimavorschriften Fortschritte in der Entwicklung von graphenverstärktem Beton

VANCOUVER, BC - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen), ein kanadisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Materialwissenschaften, hat heute bekannt gegeben, dass in der Entwicklung seiner Technologie eines graphenverstärkten Betonverbundwerkstoffs (Plaid-GCC) beachtliche Fortschritte mit bisher unerreichten Leistungssteigerungen erzielt werden konnten - dies vor dem Hintergrund der Entwicklung im internationalen Infrastruktursektor, der zunehmend unter Druck steht, schnellere und nachhaltigere Lösungen für die Bauwirtschaft zu finden.

Angesichts des mit 1,2 Billionen Dollar dotierten Infrastructure Investment and Jobs Act (Pub.L. 117-58) Infrastructure Investment and Jobs Act, Pub. L. 117-58, 135 Stat. 429 (Nov. 15, 2021); European Commission, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Regulation (EU) 2023/956.

, der eine noch nie dagewesene Bautätigkeit ankurbelt, sowie der neuen CO-Grenzabgaben der EU, die 2026 in Kraft treten, ist die Bauindustrie aktiv auf der Suche nach Werkstoffen, die sowohl bessere Leistungsmerkmale als auch geringere Umweltbelastungen bieten. Dieser doppelten Herausforderung begegnet Plaid-GCC erfolgreich dank seiner modernen Nanomaterialtechnik.

Der Markt für Bauwerkstoffe ist derzeit von großen Umwälzungen geprägt, so Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies. Die Infrastrukturausgaben befinden sich auf einem historischen Höchststand, der Arbeitskräftemangel führt zu einem erhöhten Zeitdruck bei der Fertigstellung, und immer strengere Bauvorschriften in Verbindung mit neuen CO-Vorschriften verteuern herkömmlichen Zement zunehmend. Unsere Laborergebnisse deuten darauf hin, dass graphenverstärkter Beton hier einen grundlegenden Wandel bringen wird - möglicherweise unverzichtbar für Bauunternehmer, die schneller, sauberer und stabiler bauen müssen.

Vielversprechende Laborergebnisse

Erste Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass Plaid-GCC enorme Verbesserungen gegenüber herkömmlichem Portlandzement bieten könnte:

- 33 % kürzere Aushärtungszeit: Erste Ergebnisse lassen vermuten, dass die vorgeschriebene Festigkeit bereits nach 8 bis 10 Stunden erreicht werden könnte, während herkömmlicher Zement 24 bis 32 Stunden dafür benötigt.

- 50 % CO-Einsparungspotenzial: Die CO-Emissionen dürften im Vergleich zur herkömmlichen Zementherstellung deutlich sinken.

- 30-50 % weniger Materialbedarf: In Versuchen konnte gezeigt werden, dass für eine gleichwertige strukturelle Leistung deutlich weniger Beton benötigt werden könnte.

- Längere Lebensdauer: Die Laborproben weisen eine geringere Durchlässigkeit als herkömmlicher Zement und auch eine höhere Biegefestigkeit auf.

Lösung für einen Markt mit kritischen Rahmenbedingungen

Der von Plaid gewählte Zeitpunkt der Markteinführung trifft mit mehreren Faktoren zusammen, welche die Branche unter Druck bringen:

Umweltvorschriften: Die Herstellung von Zement ist für rund 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich International Energy Agency (IEA), Cement, IEA, Paris, https://www.iea.org/energy-system/industry/cement (Zugriff Mai 2026).

. Neue Mechanismen bei der CO2-Bepreisung sowie Umweltstandards befeuern die Nachfrage nach klimafreundlicheren Alternativen.

Arbeitskräftemangel und Zeitdruck: Angesichts des Termindrucks bei Projekten gewinnen rascher aushärtende Werkstoffe zunehmend an Wert und Bedeutung. Mit Plaid-GCC kann durch den schnelleren Härteaufbau die Dauer bis zum Projektabschluss um Tage oder sogar Wochen verkürzt werden.

Krise stillgelegter Bohrlöcher: Angesichts von Millionen verwaister Öl- und Gasbohrlöcher, die einer umweltgerechten Sanierung bedürfen, sind hochwertige Versiegelungswerkstoffe für den Grundwasserschutz unerlässlich U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2022, EPA 430-R-24-004 (April 2024), https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks.

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Zielanwendungen und Marktchancen

Nach erfolgreicher Validierung im Feld will sich Plaid Technologies auf drei Marktsegmente mit hoher Wertschöpfung konzentrieren:

Zementierung von Öl- und Gasbohrlöchern: Hervorragende Dichtungseigenschaften sowie schnellere Abläufe und geringere Kosten bei Bohrlochversiegelungs- und Stilllegungsprojekten eröffnen Anwendungsmöglichkeiten im Wachstumsmarkt der Sanierung von stillgelegten Bohrlöchern.

Infrastrukturbau: Projekte im Brücken- und Tunnelbau sowie im Bereich kritischer Infrastruktur, bei denen verkürzte Bauzeiten und eine verlängerte Lebensdauer die höheren Preise möglicherweise ausgleichen könnten.

Spezielle Industrieanwendungen: Wasserbau (z. B. in Salzwasserumgebungen), Chemiewerke und andere anspruchsvolle Bereiche, wo enorme Widerstandsfähigkeit und Chemikalienbeständigkeit erforderlich sind.

Forschungsgrundlage und Fortschritte bei der Validierung

Der Entwicklungsansatz von Plaid Technologies gründet sich auf umfangreiche Forschungsarbeiten mit Peer-Review, die den potenziellen Nutzen von Graphen in Betonanwendungen belegen. Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit zertifizierten Labors erste Versuche durchgeführt und strebt nun zukünftige Zertifizierungen durch führende Normungsorganisationen an.

Zukünftige Partnerschaften und Vermarktungspläne

Das Unternehmen plant die Gründung von Partnerschaften mit etablierten Baustoffunternehmen, wobei der Fokus hier zunächst auf dem nordamerikanischen Markt liegen wird, bevor man eine mögliche Expansion auf internationaler Ebene ins Auge fasst. Plaid Technologies prüft sowohl Möglichkeiten der Direktbelieferung für Spezialanwendungen als auch Lizenzpartnerschaften, die eine breitere Marktdurchdringung über bestehende Vertriebsnetze ermöglichen könnten.

Über Plaid Technologies Inc.

Plaid Technologies Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für hochentwickelte Materialien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von mit Graphen verstärkten Technologien konzentriert, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energie und Industriematerialien.

Im Namen des Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: der mit Graphen angereicherten Betonverbundtechnologie des Unternehmens, einschließlich Plaid-GCC; der potenziellen Leistungsfähigkeit, Aushärtungszeit, CO-Reduzierung, Materialeffizienz, Haltbarkeit, Durchlässigkeit, Biegefestigkeit und anderen Vorteilen von Plaid-GCC; die Fähigkeit des Unternehmens, vorläufige Laborergebnisse durch Feldversuche, Tests durch Dritte oder Zertifizierungen zu validieren; die potenzielle Verwendung von Plaid-GCC bei der Zementierung von Öl- und Gasbohrlöchern, der Sanierung stillgelegter Bohrlöcher, im Infrastrukturbau, im Wasserbau, in chemischen Anlagen und anderen speziellen industriellen Anwendungen; die Pläne des Unternehmens, Zertifizierungen von großen Normungsorganisationen anzustreben; die Pläne des Unternehmens, Partnerschaften mit etablierten Baustoffunternehmen aufzubauen; das Potenzial für direkte Liefermöglichkeiten, Lizenzpartnerschaften, eine breitere Marktdurchdringung, die Vermarktung in Nordamerika und die internationale Expansion; die potenziellen Marktchancen für fortschrittliche Zement- und Betonmaterialien; sowie die erwarteten Auswirkungen von Infrastrukturausgaben, Arbeitskräftemangel, Zeitdruck bei Projekten, CO-Bepreisungsmechanismen, CO-Grenzsteuern und Umweltvorschriften auf die Nachfrage nach CO-armen Baumaterialien.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter die Annahme, dass: die vorläufigen Laborergebnisse des Unternehmens reproduzierbar sind und durch zusätzliche Tests, Feldversuche und Zertifizierungsverfahren validiert werden können; Plaid-GCC unter den relevanten Testbedingungen weiterhin vorteilhafte Leistungseigenschaften aufweisen wird; das Unternehmen in der Lage sein wird, die Entwicklung, Skalierung, Zertifizierung und Kommerzialisierung von Plaid-GCC zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen voranzutreiben; Branchenakteure, potenzielle Kunden, Forschungseinrichtungen, zertifizierte Labore und Normungsorganisationen die Entwicklungsbemühungen des Unternehmens weiterhin unterstützen oder sich daran beteiligen werden; die Nachfrage nach schneller aushärtenden, kohlenstoffärmeren und leistungsstärkeren Baumaterialien weiter steigen wird; Infrastrukturausgabenprogramme, Umweltvorschriften, CO-Bepreisungsmechanismen und der Druck der Bauindustrie werden das Marktinteresse an fortschrittlichen Zement- und Betontechnologien weiterhin stützen; und das Unternehmen wird Zugang zu ausreichendem Kapital, Personal, technischem Fachwissen, Einrichtungen, Rohstoffen und kommerziellen Möglichkeiten haben, um seine Geschäftsziele zu verfolgen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass vorläufige Laborergebnisse in weiteren Tests, Feldversuchen oder kommerziellen Anwendungen nicht reproduziert werden können; das Risiko, dass Plaid-GCC die erwarteten Eigenschaften hinsichtlich Aushärtung, Festigkeit, CO-Reduzierung, Materialeffizienz, Haltbarkeit, Durchlässigkeit, Biegefestigkeit oder anderer Leistungsmerkmale nicht erreicht; Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, der Skalierung der Produktion, der Herstellung, der Qualitätskontrolle, der Zertifizierung und der behördlichen Zulassung; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, erforderliche Zertifizierungen, Genehmigungen, Validierungen oder die Akzeptanz durch Kunden zu erlangen; das Risiko, dass potenzielle Industriepartner, Kunden oder Lizenznehmer keine Vereinbarungen mit dem Unternehmen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt keine Vereinbarungen mit dem Unternehmen abschließen; Wettbewerb durch bestehende und aufkommende Technologien für Zement, Beton und Baumaterialien; Änderungen bei den Infrastrukturausgaben, Umweltvorschriften, CO-Bepreisung, CO-Grenzsteuern, Bautätigkeit, Marktnachfrage oder Kundenpräferenzen; Verfügbarkeit und Kosten von Graphen-Nanoplättchen, Zement, Zuschlagstoffen und anderen Einsatzstoffen; technische, betriebliche, Finanzierungs- und Vermarktungsrisiken; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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