Jeder vierte Industriebetrieb beklagt Verlust an Wettbewerbsfähigkeit

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Jeder vierte deutsche Industriebetrieb sieht seine Wettbewerbsfähigkeit auf Märkten außerhalb der Europäischen Union schwinden. Im April gaben dies 25,2 Prozent der Unternehmen an, wie das Münchner Ifo-Institut ‌am Mittwoch zu seiner Umfrage mitteilte. Innerhalb Europas liegt der Anteil etwas niedriger bei 15,5 Prozent. "Die deutschen Unternehmen ⁠stehen ⁠auf den Weltmärkten zunehmend unter Druck", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Von einer Trendwende ist bislang nichts zu erkennen."

Über nahezu alle Branchen hinweg hat sich demnach die Bewertung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert. Besonders schwierig bleibt ‌die Lage in der deutschen Automobilindustrie, ‌die etwa mit der wachsenden Konkurrenz aus China zu kämpfen hat: Dort berichten rund 38 Prozent der Unternehmen von ⁠einer nachlassenden internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Auch im Maschinenbau (31,8 Prozent), in ‌der Metallerzeugung und -bearbeitung (38,3 Prozent) sowie ⁠bei den Herstellern von Metallerzeugnissen (34,5 Prozent) sehen viele Unternehmen Nachteile im Konkurrenzkampf mit ausländischen Anbietern.

Ein Lichtblick ist hingegen die Chemieindustrie: Dort konnte sich die Einschätzung ‌der eigenen Wettbewerbsposition zumindest ⁠innerhalb Europas leicht verbessern, betonte ⁠das Institut. Außerhalb Europas hat sie sich jedoch weiter verschlechtert. "Deutschland droht im internationalen Wettbewerb weiter zurückzufallen", lautet das Fazit von Ifo-Forscher Wohlrabe. "Um gegenzusteuern, sind Reformen unabdingbar."

Wirtschaftsverbände fordern beispielsweise einen Abbau der Bürokratie, eine Modernisierung der staatlichen Verwaltung und eine Haushaltskonsolidierung. Als zentral für langfristiges Wachstum sehen sie private Investitionen, die aber nur ⁠mit den richtigen Rahmenbedingungen kommen würden.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)